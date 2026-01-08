うわっ！ 食べたい！

ミスタードーナツから、ベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」と共同開発した『Mister Donut×GODIVA』全５種類が、1月9日（金）より期間限定で登場。

筆者は事前に行われた発表会へ参加。気になる新製品をご紹介します。

ショコラ尽くしの『Mister Donut×GODIVA』は全5種類！ 食べてみた

今回発売される『Mister Donut×GODIVA』は、55周年のミスタードーナツと100周年のゴディバと共に仕上げた特別なアニバーサリーコレクション。さっそく5種類を実食。

●トリュフショコラドーナツ ノワール

トリュフショコラをイメージしたなめらかな食感のショコラドーナツ生地にガナッシュクリームとガナッシュホイップを重ね、チョコレートをコーティング。フレークチョコとココアパウダーがトッピング。

食べてみると、濃厚なトリュフ〜！ 密度が濃い！ これはもう“ドーナツの顔をしたトリュフ”。

●トリュフショコラドーナツ プラリネ

トリュフショコラをイメージしたなめらかな食感のショコラドーナツ生地にガナッシュクリームとプラリネホイップを重ね、チョコレートをコーティング。ローストアーモンドとチョコクランチがトッピング。

持ってみたら、ずっしり！ 食べてビックリ！ 濃厚なクリームとドーナツがクセになりそうです。ナッツの食感も楽しめました。

●生ショコラフレンチ ノワール

ふんわりしっとり、口の中でとろけるような食感の生ショコラフレンチ生地にショコラ風味のグレーズをコーティング。ホワイトチョコをあしらい上品な装いに。

大好きなショコラフレンチがゴディバとコラボ。食べてみると、ふんわりしているのに上品なショコラの香りがしっかり感じられ、満足感の高いドーナツ。

●生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ

ふんわりしっとり、口の中でとろけるような食感の生ショコラフレンチ生地にキャラメルクリームとプラリネホイップをサンド。チョコレートのあしらいとココアパウダーで。

生ショコラフレンチにキャラメルソースという甘党の大好きなコンビネーション。食べてみると、ソースの甘さが、チョコレートの苦みとマッチ。

●ドゥショコラパイ

ビターな味わいの生地に2種のショコラクリームを包んだ、デニッシュのようでサクサクとした食感のショコラパイです。チョコレートの装いに。

食べてみると、サクッと軽やか、でも中は濃厚。デザート感覚で楽しめるショコラパイでした。

テイクアウト専用 Mister Donut×GODIVA アニバーサリーセットも登場

「トリュフショコラドーナツ ノワール」、「トリュフショコラドーナツ プラリネ」、「生ショコラフレンチ ノワール」、「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」4種各１個の組み合わせのテイクアウト専用セットも2026年1月9日（金）より数量限定で販売。

どのコラボドーナツも、濃厚ながら甘すぎず、苦みもしっかり堪能できるような味わいでした。『Mister Donut×GODIVA』は、2026年1月9日（金）から期間限定発売です。

製品詳細情報