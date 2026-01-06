STU48¤¬AIÀ¸À®²èÁüÅê¹Æ¤Ë·Ù¹ð¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼Èï³²¤Î»ö°Æ¤¬ÇØ·Ê¤«
¡¡À¥¸ÍÆâ7¸©¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSTU48¡×¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒSTU¤Ï1·î5Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓX¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍÆ»Ñ¤òÌÏ¤·¤¿¡ÖAIÀ¸À®²èÁü¡¦Æ°²è¡×¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤â¼¤µ¤Ê¤¤¶¯¤¤»ÑÀª¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ú½ÅÍ×¡ÛSTU48¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾ÓÁü¸¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥Æ¥£¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ª´ê¤¤¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡£
¡¡±¿±Ä»öÌ³¶É¤Ï¡¢ºòº£¤ÎSNS¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ìµµö²Ä¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤ÎÅê¹Æ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍÆ»Ñ¤òÌÏ¤·¤¿AIÀ¸À®²èÁü¡¦Æ°²è¡×¤¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤ë»öÎã¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡°¼Á¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¶¯¤¯·Ù¹ð¡ÖË¡Åª¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¡×
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹Ô°Ù¤Ï»£±Æ¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾ÓÁü¸¢¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥Æ¥£¸¢¤òÃø¤·¤¯¿¯³²¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¡£
¡¡º£¸å¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌµÃÇ¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ÇÂÐ½è¤¹¤ë¤È¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ëºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºï½ü¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢°¼Á¤Ê²Ã¹©¡¦À¸À®¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈ¯¿®¼Ô¾ðÊó³«¼¨ÀÁµáÅù¤Î¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¤¡¢Åê¹Æ¼Ô¤òÆÃÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ë¡Åª¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·Ù¹ð¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒSTU½êÂ°¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾»öÌ³½ê½êÂ°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢³Æ½êÂ°»öÌ³½ê¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÂÐ±þ¤ò¿Þ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖAI¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤ÎÌäÂê
¡¡º£²ó¤Î¶¯¤¤·Ù¹ð¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ä¾¶á¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»ö°Æ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡STU48¤Î°ìÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢X¤ÎÀ¸À®AIµ¡Ç½¡ÖGrok¡×¤òÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î²èÁü¤Ê¤É¤òÀ¸À®¡¦³È»¶¤µ¤ì¤ëÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¸À®AIµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤è¤ê¡¢Ã¯¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë²èÁü¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¿ÌÌ¡¢¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¡×¤ä¡¢ËÜ¿Í¤ÎÂº¸·¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²èÁü¤ÎÀ¸À®¤¬¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎSTU48¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ï¡¢µ»½Ñ¤ò°ÍÑ¤¹¤ë°ìÉô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥â¥é¥ë¤òÌä¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÀ³Î¤Ë¡ÖNO¡×¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò·òÁ´¤Ë³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢À¸À®AI¤ò»È¤¦Â¦°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢µ»½Ñ¤Î°·¤¤Êý¤È¥ë¡¼¥ë¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú½ÅÍ×¡ÛSTU48¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾ÓÁü¸¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥Æ¥£¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ª´ê¤¤https://t.co/9hkOfZHqIN #STU48 #STU #À¥¸ÍÆâ
— STU48 (@STU48_official_) January 5, 2026
¢¨½é½Ð»þ¤«¤é°ìÉôµºÜ¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö½é¡¢SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö°Æ¤Ë¿¨¤ì¡¢¶ñÂÎÌ¾¤ò°ìÉôµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤ªÌ¾Á°¤òÉú¤»¤¿É½¸½¤Ë²þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤ò°·¤¦¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÇÛÎ¸¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÊÔ½¸Éô°ìÆ±¡¢º£¸å¤è¤ê¿µ½Å¤ÊÉ½¸½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
