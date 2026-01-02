「まじかよ、すげぇ！」「直行は快挙」新年早々に飛び込んできた“ビッグニュース”にSNS歓喜！「激アツ過ぎる」
ドイツ１部のザンクトパウリは１月１日、アビスパ福岡から日本代表DFの安藤智哉を獲得したと発表した。
現在26歳の安藤は３年前までJ３のFC今治でプレーしており、J２の大分トリニータを経て、25年シーズンから福岡でプレーする。J１での経験はまだ１シーズンながら、なんと５大リーグ移籍を勝ち取った。
新年早々のビッグニュースに、SNS上では次のような声が上がった。
「まじかよ安藤すげぇ！」
「これはもう、寂しいけど仕方ない！」
「Jからブンデス直行は快挙」
「すごいなぁ」
「これはすごい」
「アビスパ福岡からブンデスリーガに直輸出とか激アツ過ぎる」
「この１年でとてつもない成長曲線を描きました そして、まだまだ伸びる」
「ここまできたらW杯メンバー入り成し遂げてほしい！」
MF藤田譲瑠チマとの日本代表コンビの共演にも注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
