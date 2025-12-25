学生時代の企画が復活

まさかの“復活”に駅伝ファンが沸いている。スポーツメーカー「アディダスジャパン」公式Xは22日、今年の箱根駅伝を制した青山学院大で主将を務めた福井放送の田中悠登アナウンサーを起用した動画企画を公開。話題を呼んでいる。

スタジオで田中アナの「中町2丁目ニュースをお伝えします」という挨拶で始まる動画。第1弾では、田中アナの同期で、箱根駅伝で2年連続区間賞を獲得し、現在はプロランナーとして活躍する太田蒼生（GMOインターネットグループ）のインタビューを届けた。

「中町2丁目ニュース」とは、田中アナが学生時代に自身のSNSなどに投稿していたニュース風の動画。学生寮の所在地にちなんで名付けられた。公式Xは「田中悠登アナの名物コンテンツが、特別編として復活!?」としている。

本人も自身のXで、投稿を引用しながら「中町2丁目ニュースがadidasとコラボできる日が来るとは笑」と記した動画にはファンからは様々な反響が寄せられている。

「中町2丁目ニュースきたぁぁぁ！」

「目も耳もぜーんぶ幸せ 田中アナ素敵なインタビューありがとうございました」

「田中悠登さんの中町二丁目ニュースが、アディダス公式Xで復活〜！」

「田中アナいい仕事してますね」

第2弾では、青学大の原晋監督が登場。インタビューに応じていた。田中アナは今年の箱根駅伝で9区区間2位と好走。主将としてチームをまとめ、総合連覇を達成し、卒業後は地元・福井でアナウンサーとなっていた。来年の箱根駅伝も1月2、3日に行われる。



（THE ANSWER編集部）