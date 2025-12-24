¡Ö½éÆü¤Î½Ð¡×Ì¾½ê¡¦Ï·ÊÞ¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Ë¥å¡¼Âç¿·¡×¤¬ÆÍÁ³¤Î²»¿®ÉÔÄÌ¡Ä¥¦¥§¥ÖÍ½Ìó²ÄÇ½¤â¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ç¤¤º¡¡·Ð±Ä¼Ô¸òÂå¤¬¸¶°ø¡©¡¡ÀéÍÕ¡¦Ä¸»Ò»Ô
½éÆü¤Î½Ð¤ÎÌ¾½ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀéÍÕ¡¦Ä¸»Ò»Ô¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬ÆÍÁ³¡¢µÙ¶È¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²»¿®ÉÔÄÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÍ½Ìó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£
¸½ÃÏ¤ò¶ÛµÞ¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢ÀéÍÕ¡¦Ä¸»Ò»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼Âç¿·¡£
Æþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¡ÖËÜÆüµÙ´Û¡×¤ÎÅ½¤ê»æ¤¬Å½¤é¤ì¡¢Ãæ¤â¿¿¤Ã°Å¤Ç¿Í¤Îµ¤ÇÛ¤¬Á´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ä¸»Ò»Ô¤Î´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢11·î²¼½Ü¤´¤í¤«¤é¥Û¥Æ¥ëÂ¦¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³°¤«¤é¾å¤ÎµÒ¼¼¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬¾¯¤·¤À¤±³«¤¤¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÊÄ¤áÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶á½ê¤Î¿Í¤Ï¡Ö1¥«·î¤°¤é¤¤Á°¤Ë½¾¶È°÷¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ø¤³¤³¤òÊÄ¤á¤ë¡Ù¤È¡£Ãæ¹ñ¤Î¿Í¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¡£¥³¥í¥Ê¤«¤é¥°¥Ã¤ÈµÒ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
µÙ¶È¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¡£
Ï¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÏµÙ¶È¤òÃÎ¤é¤»¤ë¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¯¡¢24Æü¸á¸å1»þ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢2·î¤Î½ÉÇñÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï200¿Í¼ýÍÆ¤ÎÂç¥Û¡¼¥ë¤äÂç¹´Ö¡¢¥×¡¼¥ë¤â¤¢¤ê¡¢½ÉÇñÎÁ¶â¤Ï1Çñ8000±ßÁ°¸å¡£
5ÆüÁ°¤«¤é¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Î¤¢¤ëÄ¸»Ò»Ô¤Î¸¤ËÊºë¤Ï¡¢»³Äº¤äÎ¥Åç¤ò½ü¤¯¤ÈÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÁá¤¯½éÆü¤Î½Ð¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢½éÆü¤Î½Ð¤ÎÌ¾½ê¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤âÂ¿¤¯¡¢´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ë¤Ï11·î¤ËÆþ¤ê¡¢Í½Ìó¤·¤¿µÒ¤«¤é¡ÖÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¸»Ò»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
µÒ¤«¤é10·ï¤¯¤é¤¤¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤«¤é2¡Á3·ï¡ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¡ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£½éÆü¤Î½Ð¤ò¸«¤ËÍè¤ëµÒ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÂ¿¤¤¡£µÒ¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤¬°ìÈÖº¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸²ñ¼Ò¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¶á¤¯¤ÎÊÌ¤Î»ÜÀß¤Ç¤â¡¢°ÛÊÑ¤¬¡Ä¡£
½éÂå¼óÁê¤Î°ËÆ£ÇîÊ¸¤â½ÉÇñ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÏ·ÊÞ¤Î¡ÖÂç¿·Î¹´Û¡×¤âµÙ¶È¾õÂÖ¡£
²°º¬¤Î°ìÉô¤¬Êø¤ìÍî¤Á¡¢¹ÓÇÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¿Í¤Îµ¤ÇÛ¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¶á¤¯¤Îµï¼ò²°Å¹¼ç¡§
8·î¤Î½ª¤ï¤ê¤¯¤é¤¤¤«¤éÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£4¥«·îÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤¿¡£·Ð±Ä¼Ô¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢2024Ç¯6·î¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ÈÎ¹´Û¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬Âå¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶á½ê¤Î¿Í¡§
Á°¤ÎÊý¤È¤Ï¿§¡¹ÉÕ¤¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢´é¸«ÃÎ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£º£ÅÙ¤ÎÊý¤Ï¤¤¤ÄÂå¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«Á´Á³¤ï¤«¤é¤º¡£
´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ëÂ¦¤ÈÏ¢Íí¤¬º£¤â¼è¤ì¤º¡¢µÙ¶È¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¸»Ò»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄ¾ÀÜ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í°Õ»×É½¼¨¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤ë¤Èº¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤³¤Î¾õ¶·¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¥Û¥Æ¥ë¤äÎ¹´Û¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÁê¼ê¤ÎÄÌ¿®µ¡´ï¤ÎÅÅ¸»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¼«Æ°²»À¼¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÙ¶È¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì±´Ö¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬Âå¤ï¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉ¾È½¤¬Íî¤Á¤ÆÍøÍÑµÒ¤¬¸º¾¯¡£
ÄÂ¶âÌ¤Ê§¤¤¤Î¤¿¤á½¾¶È°÷¤ÎÂ¿¤¯¤¬Âà¿¦¤·¡¢ÅÅµ¤¤ä¥¬¥¹¡¢¿åÆ»¤âÁ´¤Æ»ß¤Þ¤ê¡¢11·î¤ËÆþ¤ê±Ä¶È¤òÄä»ß¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Çºî¤ë¸¤ËÊºë²¹Àô¶¨µÄ²ñ¤Ï¡¢µÙ¶È¤òÃÎ¤é¤º¤ËÄ¸»Ò¤òË¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¼þÊÕ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£