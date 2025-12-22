この絵文字が表す漫画は？死刑囚だけが収容される「黄昏町」が舞台の漫画といえば…！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表す漫画は？ 意外と難しいこのクイズ。 「🌆🔪🔒👥🕯️」が表す漫画は一体なんでしょうか？ ヒントは、2025年10月に単行本第1巻が発売された漫画です。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「黄昏町プリズナーズ」でした！ 「黄昏町プリズナーズ」は、2025年10月に講談社から単行本第1巻が発売された漫画。 日本で死刑制度が廃止されて5年後、重犯罪者が収監される「黄昏町」を舞台にしたサバイバル・バトル漫画です。 冤罪で送られた主人公・千頭悠真が、殺しあいが日常の無法地帯で生き残るため、自身の特殊能力を覚醒させながら戦う物語ですよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部