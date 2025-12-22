この絵文字が表す漫画は？死刑囚だけが収容される「黄昏町」が舞台の漫画といえば…！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表す漫画は？
意外と難しいこのクイズ。
「🌆🔪🔒👥🕯️」が表す漫画は一体なんでしょうか？
ヒントは、2025年10月に単行本第1巻が発売された漫画です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「黄昏町プリズナーズ」でした！
「黄昏町プリズナーズ」は、2025年10月に講談社から単行本第1巻が発売された漫画。
日本で死刑制度が廃止されて5年後、重犯罪者が収監される「黄昏町」を舞台にしたサバイバル・バトル漫画です。
冤罪で送られた主人公・千頭悠真が、殺しあいが日常の無法地帯で生き残るため、自身の特殊能力を覚醒させながら戦う物語ですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部