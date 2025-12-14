「すんごいゴール」「起きててよかった」「さすが日本の10番」堂安律がスーパー個人技から決勝弾!
[12.13 ブンデスリーガ第14節 フランクフルト 1-0 アウクスブルク]
ブンデスリーガ第14節が13日に行われ、MF堂安律が所属する7位フランクフルトはホームで14位アウクスブルクに1-0で勝利した。堂安は右サイドハーフで先発フル出場。決勝ゴールとなる今季リーグ戦4得点目を挙げた。
堂安が均衡を破ったのは後半23分。右サイドでボールを受けると、見事なボディバランスと細かいタッチで複数のマークを次々とかい潜り、ペナルティエリア中央に運ぶ。左足のシュートがディフレクションを経てゴール左に吸い込まれ、4試合ぶりとなる今季4点目を記録した。
また、公式戦全体では今季6ゴール目。X(旧ツイッター)でDAZN公式(@DAZN_JPN)やアベマサッカー公式(@ABEMA_soccer)がが得点シーンを紹介すると、「すんごいゴール」「やばい」「起きててよかった」「さすが日本の10番!」と絶賛の声が上がった。
そのまま1-0で逃げ切ったフランクフルトがリーグ戦3試合ぶりの白星。公式戦の連敗を2で止めた。
これが日本のNo.10
ホイルンドの縦パスを受けた
堂安律がDF3枚を剥がし振り抜いた!
堂安の今季4ゴール目でついに均衡を破った!
ブンデスリーガ第14節
フランクフルト×アウクスブルク
フランクフルト×アウクスブルク