最近、九州地方で「壁にカビが生えた」「シミがポツポツできている」といった住宅の不具合事例が増えています。

「最近の住宅は性能が上がっているのに、なぜ？」と疑問に思うかもしれませんが、実はこのカビ・シミ問題は、「建物の性能が良くなっているからこそ」起きている、高気密住宅ならではの罠が原因かもしれません。

今回は、株式会社さくら事務所から、さくら事務所執行役員CROの田村啓さんとさくら事務所九州代表の河本さんに、九州で増加するカビ問題の背景と、その複雑な原因、解決策について聞きました。



■ 高性能住宅でカビが増える「3つの背景」

川本さんによると、高性能な住宅でカビやシミの問題が起きている背景には、主に以下の3つの要因が複合的に絡み合っているとのことです。

1. 日常的な気温の上昇： 気温が上がっているため、以前よりも水蒸気が多く発生し、建物内に湿気が溜まりやすくなっています。

2. 建物の高機能化・高気密化： 建物が性能・気密性が高いがゆえに、内部に入った湿気がうまく排出されず、建物内で処理しきれずに留まってしまいます。

3. 豪雨の頻度・量の増加： 特に九州では、豪雨の頻度や量が非常に増えており、建物に水が浸入するリスクが高まっています。



■ 内部結露・カビ発生を招く「見えない2つの湿気ルート」

建物内の湿気がカビやシミとなって現れる原因は、「水が建物内に残ってしまう」ことです。そのルートは、工事中と入居後で異なります。

1. 工事中に水分が残ってしまうケース

建物の性能が上がったことで、以前よりも工事中の水濡れに気をつけなければならなくなりました。

・基礎への雨水貯留：屋根や外壁の防水工事が終わる前に大雨が降ると、基礎部分に水が溜まってしまうことがあります。本来は排水機能で外に出しますが、これを怠ると水が残り続けます。

・断熱材が水を吸う：特にグラスウールなどの断熱材は、水を吸うとそれを保湿してしまう特性があります。濡れた断熱材が乾燥しないまま床材などで密閉されると、湿気が建物内に残ったままになってしまいます。



2. 住み始めてから「漏水」が原因で発生するケース

入居後も、カビは別の原因で発生します。

・給水管からの漏水：床下の給水管などに穴が開き、水が漏れて基礎いっぱいに溜まることがあります。一般の方は床下を点検しないため、気づかぬうちに水が建物全体に回り、カビが発生します。



■ 高気密住宅ならではの「複雑な湿気ルート」

最も厄介なのは、高性能住宅だからこそ起こる、複雑な空気の流れによって湿気が屋根裏や天井裏まで回ってしまうケースです。

高気密住宅は計画的に換気を行う必要がありますが、断熱材の隙間や配管の穴など、どこかに穴が開いていると、その穴を伝って湿気を多く含んだ空気が建物全体を巡ります。

・断熱材の間の穴：防音のために天井裏に敷かれた断熱材の隙間などが、湿気の通り道になってしまうことがあります。

・最終的な被害：この湿った空気が、最終的に冷たい室内の壁やスイッチ、コンセントの周りにぶつかる瞬間に結露となり、カビやシミ、スイッチの周りの錆といった形で顕在化します。

田村さん：「まるで首の凝りが足に繋がっているように、床下の湿気が原因で2階のスイッチ周りが錆びるといった、見えないところで様々な要因が繋がっている」と説明しています。原因特定には、専門的な知見が必要不可欠です。



【まとめ】早期発見が鍵！住んでからの「カビ・シミ」の対処法

高性能住宅の進化と気候変動が重なった結果、特に九州エリアでは、建物の内部で湿気が残り、カビやシミが発生するという問題が増加しています。

「スイッチが錆びている」「壁がカビ臭い」「シミっぽいものが出てきた」といった兆候が見られた場合は、その症状を放置してはいけません。

株式会社さくら事務所のような専門家にインスペクションをご依頼いただければ、この複雑な湿気のルートを辿り、根本的な原因の特定をサポートできます。早期に対処することが、建物の寿命を守り、安心した暮らしを続けるための鍵になります！