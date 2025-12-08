¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î»ÄµÔ¤ÊÇË²õ¹Ô°Ù¤Ë¤ÏŽ¢¤ª¼êËÜŽ£¤¬¤¤¤¿¡ÄÆüËÜ»Ë¤Î±ÑÍº¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ž¢2¿Í¤ÎÂç°¿ÍŽ£¤ÎÌ¾Á°
¸Å¤¤»þÂå¤¬¹Ô¤¤Å¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¿ØÄË¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢Ë½ÎÏÅª±ÑÍº¤¬½Ð¤ÆÍè¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö¤ÎÎò»Ë¤Ï¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Ë½É÷±«¤ä²Ð»³¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤Î¤è¤¦¤ÊÇË²õÎÏ¤ò»ý¤ÄÂçËâ²¦Åª±ÑÍº¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÅþÍè¤ò¤µ¤Þ¤¿¤²¤Æ¤¤¤ë»öÊª¤òÇË²õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿·»þÂå¤¬ÅþÍè¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ðÊª¤ò¤Ò¤é¤¯³°²Ê°å¤Î¥á¥¹¤Ë¤¿¤È¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤è¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤òáÖÄË(¤È¤¦¤Ä¤¦)¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿ÉåÆù¤ÈÇ¿(¤¦¤ß)¤È¤¬ÇÓ½Ð¤µ¤ì¡¢ÄË¤ß¤Ï¤ä¤ß¡¢¿·¤·¤¤Æù¤¬À¹¤ê¾å¤ê¡¢¿Í¤Ï·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¿®Ä¹¤ÎË½ÎÏÅªÇË²õ¤Î¼ÂÎã¤Ïµó¤²¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ËÜÊ¸¤Ëµ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢±Ã»³¤Î¾Æ¤Æ¤¤Á¡¢¹âÌîÀ»(¤³¤¦¤ä¤Ò¤¸¤ê)¤ÎÂçÎÌ»¦Ù¤¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤¢¤ì°Ê¸å¤Ë°ËÀªÄ¹Åç¤ÎËÜ´ê»ûÌçÅÌ¤é¤òÀ¬È²¤·¤ÆÆóËüÍ¾¤ÎÌçÅÌ¤é¤ò°ìµó¤Ë¾Æ¤»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ÛÁ°¤ÎÌçÅÌ¤é¤âÂçÎÌ»¦Ù¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿®Ä¹¤Î»þÂå¤Ï¡¢ÃæÀ¤¤«¤é¶áÀ¤¤Ø°Ü¤ë¤¿¤á¤Î¿ØÄË´ü¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£½¡¶µ¤¬ÃæÀ¤µª¤ÎºÇ¤â¶¯ÎÏ¤ÊÃì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢À¾ÍÎ¤âÆüËÜ¤â¤«¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¼Ò²ñ¤Ï³§¤³¤ì¤òÛßÛç(¤·¤Ã¤³¤¯)¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿Í¤Ï¤Þ¤ÀÌÂ¿®¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤À¡£½¤¹Ô¤òÀÑ¤ó¤ÀÁÎ¤Ï¡¢¼ö½Ñ¤äÄ´Éú¤ÎË¡¤ò¿´ÆÀ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÜ¤ê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤ÏºÇ¤â´í¸±¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢³§¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¿®Ä¹¤Ï´º¤Æ¤³¤Î¥¿¥Ö¡¼¤òÈÈ¤·¡¢ºÇ¤âÅ°ÄìÅª¤ËÇË²õ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£°ìÁ¬¤òÅð¤ó¤À¤À¤±¤Ç»Â¼ó¤¹¤ë¸··º¼çµÁ
°Ê¾å¤Ï·Á¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤¿ÇË²õ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢À¯¼£¤ÎÌÌ¤Ë¤â¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
Èà¤Ï¸··º¼çµÁ¼Ô¤Ç¡¢°ìÁ¬ÀÚ¤ê¤È¤Æ¡¢°ìÁ¬¤òÅð¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤â¼ó¤ò»Â¤ë¤È¤¤¤¦ºÇ¤â½ÔÎõ¤ÊË¡¤òÎå¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤ÎÎÎÆâ¤Ç¤ÏÀï¹ñÁèÍð¤ÎÀ¤¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÈÈºá¤ÏÀäÌµ¤Ë¶á¤¯¡¢Ì±¤ÏÌë¸Í¤ò¤È¤¶¤µ¤º¡¢Ìë´Ö¤ÎÎ¹¤â°ÂÁ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½Ô·º¤ÏÂç¤¤¤Ë¸ú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤ª¤è¤½·ºÈ³¤Ë¤ÏÀÎ¤«¤éÉ¸½à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£°ìÁ¬¤òÅð¤ó¤Ç»Â¼ó¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢É´¶â¤òÅð¤ó¤À¤â¤Î¡¢¿Í¤ò»¦½ý¤·¤¿¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·ºÈ³¤ò²Ê¤·¤¿¤é¤è¤¤¤«¡¢¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¾ï¼±¤Ç¤¢¤ë¡£¿®Ä¹¤Ï¤³¤Î¾ï¼±¤òÌµ»ë¤·¡¢¤Õ¤ß¤Ë¤¸¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£»Ä¹ó¤¹¤®¤ëºØÆ£Æ»»°¤Î¡Ö³ø¤æ¤Ç¡×¤Î·º
¿®Ä¹¤â¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¹¥¤ó¤Ç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¾ï¼±¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿·ºÈ³¤Ç¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤¤¤á¤Î¤Ê¤¤¤Û¤É½ô°²£¹Ô¤ÎÀ¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢·àºÞ¤ò½èÊý¤¹¤ë°å¼Ô¤Îµ¤»ý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤í¤¦¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¾ï¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤¬ËÜÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇË²õÍß²£°î¤Î¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¿®Ä¹¤Î¤³¤Î¸··º¼çµÁ¤Ë¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤ÎºÊ¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ëºØÆ£Æ»»°¤È¾¾±Êµ×½¨¤À¡£
Æ»»°¤Î»ÜÀ¯¤Ö¤ê¤¬ºÇ¤â»Ä¹ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤ÎÅÁµ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¡£¾®ºá¤Î¼Ô¤Ç¤âµíÎö¤¤Î¹ó·º¤Ë½è¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢³ø¤æ¤Ç¤Î·º¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤Îºá¿Í¤ÎºÊ¤ä¿Æ·»Äï¤Ë²Ð¤òÊ²¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤ä¤êÊý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¾¾±Êµ×½¨¤Ï°¿ÍÎóÅÁ¡ÊÊ¸½ÕÊ¸¸Ë´©¡Ë¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¤¬¡¢Ç¯¹×Ì¤¿Ê¤Ê¤É¤ÎÉ´À«¤ò½è·º¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ì¬¤òÃå¤»¤Æ²Ð¤òÊü¤Á¡¢¤â¤¬¤¶ì¤·¤ó¤Ç»à¤Ê¤»¡¢¤³¤ì¤ò¡ÖÌ¬Ãî¤ª¤É¤ê¡×¤È¾Î¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¸«Êª¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¿®Ä¹¤ÏÀ¯¼£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀïÆ®Ë¡¤â³Ø¤ó¤À¡©
Æ»»°¤ÏÈþÇ»¹ñ¼ç¡¢µ×½¨¤ÏÂçÏÂ¹ñ¼ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âµþÅÔ¶á¤¯¤Î¹ñ¤Î¼ç¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÉäÀá¤ò¹ç¤ï¤·¤¿¤è¤¦¤Ë½Å·º¼çµÁ¤ò¤È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹Í»¡¤¬½ÐÍè¤è¤¦¡£Æ»»°¤ÏµþÅÔ¹Ù³°¤ÎÀ¾¥Î²¬¡Êº£¤Î¸þÆüÄ®¤È¤½¤ÎÉí¶á¡Ë¤Î½ÐÀ¸¤Ç¤¢¤ë¡£
µ×½¨¤Î½ÐÀ¸ÃÏ¤Ï³ÆÀâ¤¢¤ë¤¬¡¢À¾¥Î²¬Àâ¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âµþ¤Î¶á¹Ù¤ËÀ¸¤¤Î©¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Î¤¹¤ìÀÚ¤Ã¤¿²£Ãå¤µ¤òºÇ¤â¤·¤Ð¤·¤Ð·Ð¸³¤·¤¿¤¿¤á¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ»»°¤ÎÊý¤¬½½»°¤âÇ¯Ä¹¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢µ×½¨¤Ï¤³¤ì¤¬½ÐÀ¤¤·¤ÆÈþÇ»°ì¹ñ¤Î¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤Î»ÜÀ¯¤Ö¤ê¤ò¿¿»÷¤·¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Î¾¿Í¤È¤â¡¢¿Ò¾ï°ìÍÍ¤Ê¤³¤È¤Ç¤ÏÈÈºá¤Î¤ä¤Þ¤Ê¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸··º¼çµÁ¤òºÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤³¤ÎÀï¸å¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿®Ä¹¤Ï¤³¤ÎÆó¿Í¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ò³Ø¤Ó¤È¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£Ç¯ÂåÅª¤Ë¤â¡¢¸òºÝ¤Î¾å¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¿®Ä¹¤¬Æó¿Í¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¿®Ä¹¤¬Å´Ë¤¤Î°ÒÎÏ¤òÇ§¤á¤ÆºÇÂç¸Â¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢Ä¹Áä¤òÍø¤È¤·¤Æ»¨Ê¼¤é¤Ë¤³¤ì¤òÍÑ¤¤¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¤³¤È¤À¤¬¡¢¿®Ä¹¤ËÀèÎ©¤Ã¤ÆÅ´Ë¤¤äÄ¹Áä¤ÎÍø¤òÇ§¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤òÂçÎÌ¤Ë»È¤¦¤³¤È¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ»»°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æ»»°ÅÁ¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡£
¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¿®Ä¹¤ÏÌ¼¤òÆ»»°¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿·ÀïÆ®Ë¡¤â³Ø¤Ó¤È¤ê¡¢¿ÈÂå¤¬ÂÀ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ±×¡¹Âç¤¬¤«¤ê¤È¤·¡¢¤Ä¤¤¤ËÄ¹¼ÄÌò(¤Ê¤¬¤·¤Î¤Î¤¨¤)¤Î²÷¾¡¤ò³Í(¤¨)¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£¡ÖÉã¡×¤È¡Ö½ÇÉã¡×¤ÏÂç°¿Í¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤ÎÅª¤Ë
¿®Ä¹¤Î°ÂÅÚ¾ë¤Ï¡¢¶áÀ¤¤Î¾ë³Ô¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤Î·Á¼°¤ÎÏ¦(¤ä¤°¤é)¤äÊ½¤òºÇ½é¤ËÁÏ(¤Ï¤¸)¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢µ×½¨¤ÎÂçÏÂ¤ÎÂ¿Ê¹(¤¿¤â¤ó)¾ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Î·Á¼°¤ÎÏ¦¤äÊ½¤òÂ¿Ê¹Ï¦¡¦Â¿Ê¹Ê½¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¿®Ä¹¤Ï¤³¤ì¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ó¤ÈÂç»Å³Ý¤Ë°ÂÅÚ¾ë¤ËÍÑ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ó¤Ê¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î»°¿Í¤ÎÇ¯Îð¤«¤é¸«¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê·ÏÉè¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤è¤¦¡£
Æ»»°¤Ï¿®Ä¹¤ÎÀº¿À¤ÎÉã¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µ×½¨¤Ï½ÇÉã¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¼¡Âè¤À¡£
¤³¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¿®Ä¹¤¬¿·»þÂå¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿±ÑÍº¤È¤·¤ÆÎò»Ë¾å¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Æ»»°¤Èµ×½¨¤È¤¬Âç°¿Í¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Åö»þ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤â¡¢¤Þ¤¿¸½Âå¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢À¤¤Î»ØÃÆ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Àè¶î¼Ô¤ÎÈá¤·¤¤±¿Ì¿¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¼Ò²ñ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î°ÊÁ°¤Ë¼Ò²ñ¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î´·¤ì¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£¿·´ñ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Ï¤¸¤á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÉ¬¤º·ù°´¶¤ÈÈ¿Ùû´¶¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤½¤ì¤¬¤Ä¤Å¤¡¢¤Þ¤¿¼ÂºÝ¤ËÂç¤¤¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëº¢¤Ë¡¢¿·¤·¤¯¤½¤ì¤Ç½Ð¤¿¼Ô¤Ï´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Àè¶î¼Ô¤è¤ê¥¨¥Ô¥´¡¼¥Í¥ó¤¬¾ï¤ËÆÀ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¿®Ä¹¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤»þ¤Ë½Ð¤¿¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¢£ÌòÎ©¤¿¤º¤ÎÉô²¼¤ÏÌµ»üÈá¤ËÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿
¿Í¤ÎÇ¤ÍÑË¡¤Ë¤â¡¢¿®Ä¹¤ÏµìÍè¤ÎË¡¤ò¤Þ¤ë¤ÇÆ§¤ß¤Ë¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿®Ä¹¤¬Å°Äì¤·¤¿¹çÍýÀº¿À¤Î»ý¼ç¤Ç¡¢¾ï¤ËÇ½Î¨Âè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢ºÍÇ½¤¢¤ë¼Ô¤Ï¤É¤·¤É¤·ÅÐÍÑ¾º¿Ê¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï½Å¿Ã¤ä½É¾¤Ç¤âÌµ»Ä¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢»¦¤·¤Þ¤Ç¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢À¤¤ÎÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
º´µ×´Ö¿®À¹¤Ï²î»à¤·¡¢ÎÓÄÌ¾¡¡¢Ã°±©±¦¶á¡¢°ÂÆ£°Ë²ì¼é¤Ï¿ÈÂå¤òË×¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤«¤ï¤ê¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤ÏÅÚÌ±¤Î¾®¤»¤¬¤ì¤«¤éÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢ÂìÀî°ì±×¡¢ÌÀÃÒ¸÷½¨¤ÏÏ²¿Í¤«¤é²¿½½ËüÀÐ¤ÎÂçÌ¾¤Ë¼è¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤ó¤ÊÎã¤Ï¡¢¿®Ä¹°Ê¸å¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°ÊÁ°¤Ë¤ÏÀäÌµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ü¤¯¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
°ìÂÎ¡¢³ùÁÒ»þÂå¤ä¼¼Ä®»þÂå¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿Í³½ïÀµ¤·¤¤ÂçÌ¾¤Î²È¤Ï¡¢ÉèÂå¤Î½Å¿Ã°Ê³°¤Ï°ìÂ²¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·è¤·¤Æ½Å¤¯ÍÑ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢ÉèÂå¤Î½Å¿Ã¤Î²È¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÁ´Éô¤¬Ê¬²È¶Ú¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢·ì¤Î°ã¤¦½Å¿Ã¤Ï¤¤ï¤á¤Æµ©¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ìÂ²¤À¤±¤ÇÁÈ¿¥¤·¤Æ¤¤¤ë±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£µì½¬¤ò²õ¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡Ö°Îºà¡×¤òÆÀ¤é¤ì¤¿
¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Â¾¤Î¤â¤Î¤¬¿©¤¤Æþ¤ë¥¹¥¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤À¡£°ì²ð¤ÎÎ¹Ï²¿Í¤ä¡¢¤¤¤ï¤ó¤äÅÚÌ±¤«¤é¡¢¤É¤·¤É¤·ÅÐÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î½Å¿Ã¤é¤Î¿´¤òÎ¥È¿¤µ¤»¡¢¶¦Æ±ÂÎ¤Ë¤Ò¤Ó¤òÆþ¤é¤»¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£
ÂçÆâµÁÎ´¤¬ÁêÎÉÉðÇ¤(¤µ¤¬¤é¤¿¤±¤È¤¦)¤È¤¤¤¦Î¹¤Î¼Ô¤ò½ÅÍÑ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÁêÎÉ¤ÈÆ«À²¸(¤¹¤¨¤Ï¤ë¤«¤¿)¤È¤¬ÂÐÎ©¤·¡¢¤Ä¤¤¤ËÆ«¤¬µÁÎ´¤ò×¶µÕ¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢¤³¤Î´Ö¤Î¾ÃÂ©¤ò¸ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ê°¿ÍÎóÅÁ¡¦Æ«À²¸ÅÁ»²¾È¡Ë¡£
¤³¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¡¢¿®Ä¹¤Ï¤³¤Î½¬´·¤òÌÚ¥Ã¤Ñ¤ß¤¸¤ó¤Ë¤Õ¤ß¤Ë¤¸¤ê¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é¼ÂÎÏËÜ°Ì¤ÎÇ¤ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿®Ä¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ì¤Ð¤³¤½¡¢½¨µÈ¤Î¤è¤¦¤Ê°Îºà¤â½ê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸åÇ¯¤Î½¨µÈ¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£½¨µÈ¤¬¤È¤¯¤Ë¿®Ä¹¤ò¤¨¤é¤ó¤Ç¤Ä¤«¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±¤ËÀ¸¹ñ¤ÎÎÎ¼ç¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°Ê³°¤Ë¡¢¤³¤³¤Ë¸«¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£ËÅÈ¿¤òµ¯¤³¤·¤¿Éð¾°ìÂ²¤È²ÈÍè¤¿¤Á¤ò»¦Ù¤
¿®Ä¹¤Î¤³¤ÎÇË²õ¹¥¤¤Ï¡¢¹çÍýÀº¿À¤Ë¤è¤Ã¤Æ½½Ê¬¤Ë·×»»¤µ¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤ÏÈ¯Æ°¤·¤Ê¤¤¡£ËÜ¼Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏËÜÇ½Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢È¯Æ°¤¹¤Ù¤«¤é¤¶¤ë»þ¤ËÈ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¹ÓÌÚÂ¼½Å¤ÎÈÀ¤ò¤¤¤¤É¤ª¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎºÊ»Ò¤È²ÈÍè¶¦¤ÎºÊ»Ò¤é¤ò»´»¦¤·¤¿¤Î¤¬¤½¤ì¤À¡£¤³¤Î»¦Ù¤¤Ï»°ÅÙ¤Ë¤ï¤±¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£½é¤á¤ÏÉ´Æó½½Æó¿Í¤ò¤Ï¤ê¤Ä¤±¤Ç»¦¤·¡¢¼¡¤ÏÃË½÷¸ÞÉ´½½Æó¿Í¤ò¾Æ¤»¦¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏºÇ¤â¿ÈÊ¬¤Î¹â¤¤¼Ô¤À¤±»°½½Í¾¿Í¤ò»Â¼ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Ã½£ÉðÅÄ²È¤ò¤Û¤í¤Ü¤·¤¿»þ¤â¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡£ÉðÅÄ²È¤Î°ìÂ²¤È½Å¿Ã¤é¤òÁð¤Îº¬¤ò¤ï¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤µ¤¬¤·½Ð¤·¤Æ»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¹ÓÌÚ¤ÏËÅÈÀ¤Îºá¤¬¤¢¤ê¡¢ÉðÅÄ»á¤Ï¿®¸¼°ÊÍèÆóÂå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿®Ä¹¤ÎºÇ¤â¼ê¤´¤ï¤¤Å¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎºÊ»Ò¡¢²ÈÍè¶¦¤ÎºÊ»Ò¡¢°ìÂ²¤ä²ÈÍè¶¦¤Ë¡¢²¿¤Îºá¤¬¤¢¤í¤¦¡£¶²ÉÝÀ¯ºö¡Ê¥Æ¥í¥ê¥º¥à¡Ë¤È¤¤¤¦À¯¼£µ¡Î¬¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎºÝ¤Ï¤½¤ì¤ÎÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤»þ¤À¡£ËÜÇ½Åª»¦Ù¤Íß¤ÎÌÕÌÜÅª¤ÊÈ¯¸½¤È¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¡£
Èà¤¬ÉÂÅªÅ·ºÍ¡½¡½¶¸µ¤¤ò¤ª¤Ó¤¿Å·ºÍ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£ÃæÆ»¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ª¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£À¤¤ÎÃæ¤¬¤¤¤¯¤é¤«¤Ç¤â¤ª¤Á¤Ä¤¤¤ÆÍè¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¸¢ÎÏ¼Ô¤Ë¡¢¿Í¤Ï¤¬¤Þ¤ó½ÐÍè¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Îò»Ë¤Ï»Ä¹ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇË²õ¼Ô¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼Ò²ñ¤Î¿·¤·¤¤Å¸³«¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
³¤²»»û Ä¬¸ÞÏº¡Ê¤«¤¤¤ª¤ó¤¸¡¦¤Á¤ç¤¦¤´¤í¤¦¡Ë
ºî²È¡¦¾®Àâ²È
1901Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¹ñ³Ø±¡Âç³ØÂ´¡£Ãæ³Ø¤Î¹ñ´Á¶µ»Õ¤ò¶Ð¤á¤¿¸å¡¢ÁÏºî¤ËÀìÇ°¡£1929Ç¯¡Ö¤¦¤¿¤«¤¿Áð»æ¡×¤¬¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼ËèÆü¡×Âç½°Ê¸·Ý¾Þ¤ËÆþÁª¡£1932Ç¯Ä¹ÊÔ¡ÖÉ÷±À¡×¤âÆ±¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£1936Ç¯¡ØÅ·Àµ½÷¹çÀï¡Ù¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£1957Ç¯¤Ë´°·ë¤·¤¿¡ØÊ¿¾Ìç¡Ù¤Ï¿·»þÂå¤ÎÎò»Ë¾®Àâ¤ÎÀè¶î¤È¤Ê¤Ã¤¿µÇ°ÈêÅªÂçºî¡£ÆüËÜ»Ë¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤Î¿¼¤µ¤ÏÈæÎà¤¬¤Ê¤¤¡£Â¾¤Ë¡ØÉð¾ÎóÅÁ¡Ù¡ØÎóÈÍÁûÆ°Ï¿¡Ù¡ØÂ¹»Ò¡Ù¡ØÅ·¤ÈÃÏ¤È¡Ù¡ØÀ¾¶¿Î´À¹¡Ù¡ØÀ¾¶¿¤ÈÂçµ×ÊÝ¡Ù¡ØËëËöÆ°Íð¤ÎÃË¤¿¤Á¡Ù¡Ø¹¾¸Í³«¾ë¡Ù¡ØÆóËÜ¤Î¶ä°É¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£1977Ç¯¡¢ÀÂµî¡£¼Ì¿¿¡Ê¤«¤´¤·¤Þ¶áÂåÊ¸³Ø´Û½êÂ¢¡Ë
¡Êºî²È¡¦¾®Àâ²È ³¤²»»û Ä¬¸ÞÏº¡Ë