TVアニメ『うるわしの宵の月』ティザーPV公開＆主題歌情報公開！オープニング・エンディングともに UNISON SQUARE GARDENが担当！

やまもり三香による王子（♀）と王子（♂）の不器用なラブストーリー『うるわしの宵の月』の、TVアニメ放送開始日が決定。2026年1月11日（日）ごご4時30分から、TBS系全国28局ネットにて放送開始となる。また、第1弾PVも公開された。

『うるわしの宵の月』は、容姿端麗・スマートなふるまいで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵と、同じく「王子」と呼ばれる1つ上の先輩男子・市村琥珀。ともに「王子」と呼ばれる男女が繰り広げるラブストーリー。

今回公開された第1弾PVでは「王子」とあだ名で呼ばれることを 気にしている滝口宵が、もう一人の「王子」市村琥珀と出会い、初めてされる女の子扱いに戸惑いが隠せず、心が揺れ動く様子が描かれている。また、映像内ではUNISON SQUARE GARDENによるオープニング主題歌「うるわし」の音源も使用されている。

5日よりスタートしたUNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」でも初歌唱された主題歌も楽しめる本PVは同ファンにとっても必見の映像に。

●作品情報

TVアニメ『うるわしの宵の月』

2026年1月11日（日）ごご4時30分から

TBS系全国28局ネットにて放送開始

＜イントロダクション＞

高校1年生の滝口宵は、誰もが憧れる存在。整った容姿、まっすぐな心。“お姫様というより、ヒーローか王子がしっくり来る”……自分も、周囲もそう思っていた。

「好きで王子やってるわけじゃないんだけど…」

だけど、ある日、現れたのはもうひとりの「王子」。同じ学校の先輩・市村琥珀に言われた一言が、宵の世界を揺らし始める。

「……あんた、めちゃくちゃ美しいな」

芽生え始める戸惑い、そして大きくて強いこの鼓動は……。

ともに「王子」と呼ばれる男女が紡ぐ、等身大の青春ラブストーリー。

【スタッフ】

原作：やまもり三香（講談社「月刊デザート」連載）

監督：丸山裕介

副監督：割田圭介

シリーズ構成：久尾 歩

キャラクターデザイン：福田裕樹

音楽：伊藤 翼

音響監督：大寺文彦

美術監督：中尾陽子

色彩設計：佐々木梓

撮影監督：青木睦希

編集：須藤 瞳

アニメーション制作：イーストフィッシュスタジオ

【キャスト】

滝口 宵：一宮 麗

市村琥珀：鈴木崚汰

利根のばら：山根 綺

日比谷寿：瀬戸桃子

茜仙太郎：葉山翔太

桑畑 春：熊谷健太郎

主題歌

オープニング主題歌：UNISON SQUARE GARDEN「うるわし」

エンディング主題歌：UNISON SQUARE GARDEN「アザレアの風」

©やまもり三香・講談社／うるわしの宵の月製作委員会

