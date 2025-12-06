TVアニメ『うるわしの宵の月』ティザーPV公開＆主題歌情報公開！オープニング・エンディングともに UNISON SQUARE GARDENが担当！
やまもり三香による王子（♀）と王子（♂）の不器用なラブストーリー『うるわしの宵の月』の、TVアニメ放送開始日が決定。2026年1月11日（日）ごご4時30分から、TBS系全国28局ネットにて放送開始となる。また、第1弾PVも公開された。
『うるわしの宵の月』は、容姿端麗・スマートなふるまいで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵と、同じく「王子」と呼ばれる1つ上の先輩男子・市村琥珀。ともに「王子」と呼ばれる男女が繰り広げるラブストーリー。
TVアニメ『うるわしの宵の月』は2026年1月11日（日）ごご4時30分からTBS系全国28局ネットにて放送開始が決定した。
今回公開された第1弾PVでは「王子」とあだ名で呼ばれることを 気にしている滝口宵が、もう一人の「王子」市村琥珀と出会い、初めてされる女の子扱いに戸惑いが隠せず、心が揺れ動く様子が描かれている。また、映像内ではUNISON SQUARE GARDENによるオープニング主題歌「うるわし」の音源も使用されている。
5日よりスタートしたUNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」でも初歌唱された主題歌も楽しめる本PVは同ファンにとっても必見の映像に。
TVアニメ『うるわしの宵の月』は、2026年1月11日（日）よりTBS系全国28局ネットにて毎週日曜ごご4時30分から放送開始。今後の続報にも注目だ。
●作品情報
TVアニメ『うるわしの宵の月』
2026年1月11日（日）ごご4時30分から
TBS系全国28局ネットにて放送開始
＜イントロダクション＞
高校1年生の滝口宵は、誰もが憧れる存在。整った容姿、まっすぐな心。“お姫様というより、ヒーローか王子がしっくり来る”……自分も、周囲もそう思っていた。
「好きで王子やってるわけじゃないんだけど…」
だけど、ある日、現れたのはもうひとりの「王子」。同じ学校の先輩・市村琥珀に言われた一言が、宵の世界を揺らし始める。
「……あんた、めちゃくちゃ美しいな」
芽生え始める戸惑い、そして大きくて強いこの鼓動は……。
ともに「王子」と呼ばれる男女が紡ぐ、等身大の青春ラブストーリー。
【スタッフ】
原作：やまもり三香（講談社「月刊デザート」連載）
監督：丸山裕介
副監督：割田圭介
シリーズ構成：久尾 歩
キャラクターデザイン：福田裕樹
音楽：伊藤 翼
音響監督：大寺文彦
美術監督：中尾陽子
色彩設計：佐々木梓
撮影監督：青木睦希
編集：須藤 瞳
アニメーション制作：イーストフィッシュスタジオ
【キャスト】
滝口 宵：一宮 麗
市村琥珀：鈴木崚汰
利根のばら：山根 綺
日比谷寿：瀬戸桃子
茜仙太郎：葉山翔太
桑畑 春：熊谷健太郎
主題歌
オープニング主題歌：UNISON SQUARE GARDEN「うるわし」
エンディング主題歌：UNISON SQUARE GARDEN「アザレアの風」
©やまもり三香・講談社／うるわしの宵の月製作委員会
関連リンク
TVアニメ『うるわしの宵の月』公式サイト
https://uruwashi-anime.com