危うく作業員をひく寸前だった…

NEXCO中日本東京支社は2025年11月25日、オートクルーズコントロール使用時の衝突危険性について公式Xで投稿しました。

【動画】あ、危ない！ これが、トラックが規制区内に突入する瞬間です

投稿された画像には、交通規制に気づかず規制内に突入し、旗を振って交通管理をしていた隊員をひきそうになる様子が収められていました。突入したトラックは幸い、規制内の途中で停車し、重大事故には至りませんでした。

公式Xでは「近年はオートクルーズコントロール機能が多くの車両に取り付けられています。特に高速道路では運転の負担軽減につながり便利ですが、矢印板などの規制器材を認識しにくい場合もあります」と解説し、「オートクルーズコントロールや衝突回避などの運転支援機能に過信することのないよう、運転をお願いします」と注意を促しました。

この投稿には「オートクルーズは支援であって自動運転するもんじゃないです」「運転支援機能をテレビやスマホ見るためのものと思っとるんやろな」「ただの前方不注意やでこんなの」といった、ドライバーに厳しめのコメントが多く寄せられました。