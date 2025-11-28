念願の「プラチナカード」を作った私に、「同伴者1名までラウンジが無料」と聞きつけた母が「もう1枚作ればお父さんも一緒に行ける！」と無茶振り。年会費がもったいないと思うのですが…。

プラチナカードは、多くのカード会社において最上位または上位クラスに属するカードです。年会費が高く、審査が厳しいことから持てる人は限られているものの、手に入れるとさまざまな特典を利用できます。

申し込み方法には、自分で申し込む以外にカード会社からのインビテーション（招待）があり、どちらも一定の信用力と収入が必要となるでしょう。ただし、プラチナカードの詳細な審査条件は公開されていないため、具体的にいくら以上の年収があれば審査に通るかは明言できません。

商品比較サイトなどを運営する株式会社ゼロアクセルが2024年2月に実施したアンケート調査によると、プラチナカード保有者のうち、21.43パーセントが年収1000万円以上でした。また、6割が700万円以上、15.08パーセントが500～600万円未満と回答しています。



ラウンジなど「優待目的」だけでは割高なケースも

プラチナカードでは、空港ラウンジの無料利用やコンシェルジュサービスなどの特典を受けられる反面、年会費は一般的なクレジットカードより高額になる傾向があります。例えば、三井住友カードの「プラチナプリファード」は年会費3万3000円（税込）です。

また、羽田空港第1ターミナルに設けられている、一般カードでも利用可能なカードラウンジの利用料金は1人当たり1320円です。ラウンジ利用だけで年会費の元を取るには、本人だけでも年間25回程度利用する必要があるため、出張や旅行の機会が少ない方にとっては、コスト面でメリットを得にくい可能性があります。

なお、特典利用の条件はカード会社によって異なります。三井住友カードの「プラチナプリファード」の場合、本人は空港ラウンジを無料で利用できますが、同伴者の無料利用は付帯していません。

一方で、同カードの家族カードは年会費が無料です。家族カード会員も本会員と同じようにラウンジを無料で利用できるため、ご両親それぞれに家族カードを発行すれば、追加でプラチナカードを作らなくても、“会員として”ラウンジに入れる仕組みです。年会費を抑えつつ家族でラウンジを利用したい場合には、家族カードの活用が合理的といえるでしょう。



プラチナカードは、利用限度額やポイント還元率が高いことも特徴です。ラウンジ優待だけでなく、「社会的信用」「高額な買い物も決済可能」といった点をメリットに感じる方は申し込んでみるのも良いかもしれません。

AMEXではプラチナカードより上のクラスである最上位ブラックカード「センチュリオン」が存在します。取得方法は、インビテーションに限られますが、利用可能枠に一律の上限が存在しないといった特徴があります。入手は困難ですが、プラチナカード以上のステータスを感じられるでしょう。



まとめ

プラチナカードは年会費こそ高額ですが、空港ラウンジの無料利用や高いポイント還元率など、多くのメリットを備えています。一方で、ラウンジ特典だけを目的に入会した場合、単純計算では年間25回以上利用しなければ年会費の元を取れないケースもあり、利用頻度によっては割高になる恐れもあります。

より効率的に活用するには、無料で発行できる家族カードを併用して複数人でラウンジを利用したり、各種サービスや旅行保険などの優待も積極的に活かしたりすると、プラチナカードをより有意義に活用できるでしょう。



出典

株式会社ゼロアクセル プラチナカードのアンケート調査の概要

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー