¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ï25Æü¡¢³°¹ñ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Î¹ñÎ©¸ø±àÆþ¾ìÎÁ¤ò2026Ç¯1·î1Æü¤«¤éÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆâÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èóµï½»¼Ô¤ÎÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¤ÎÎÁ¶â¤ò80¥É¥ë¡ÊÌó1Ëü2Àé±ß¡Ë¤«¤é250¥É¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í¤ÏÆÃ¤ËË¬Ìä¼Ô¤¬Â¿¤¤11¤Î¹ñÎ©¸ø±à¤Ç½¾Íè¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤Ë²Ã¤¨1¿Í100¥É¥ë¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤À¾Éô¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¹ñÎ©¸ø±à¤äÀ¾Éô¥ï¥¤¥ª¥ß¥ó¥°½£¤Ê¤É¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥¤¥¨¥í¡¼¥¹¥È¥ó¹ñÎ©¸ø±à¡¢À¾Éô¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥è¥»¥ß¥Æ¹ñÎ©¸ø±à¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¡¡¥Ð¡¼¥¬¥àÆâÌ³Ä¹´±¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÇ¼ÀÇ¼Ô¤Ï°ú¤Â³¤Äã²Á³Ê¤Ç¸ø±à¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë°ìÊý¡¢³°¹ñ¤«¤éË¬¤ì¤ë´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤Ï¸ø±à¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤Î¤¿¤á¸øÊ¿¤ÊÉéÃ´¤òµá¤á¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î²ÈÂ²¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£