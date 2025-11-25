東京都足立区梅島の国道４号で盗難車が暴走し、１１人が死傷した事故で、車が歩道で歩行者をはねた後も減速せず、車道のトラックに追突していたとみられることが捜査関係者への取材でわかった。

車は当時パトカーの追跡を受けており、警視庁は車の窃盗容疑で逮捕した同区の職業不詳の男（３７）が摘発を免れるため、逃走を図ったとみて調べている。

事故は、２４日午後０時半頃に発生。白色のセダンタイプの乗用車が足立区役所前の交差点で、横断歩道を渡っていた２０歳代女性をはねた後、約９０メートル先で歩道に入って約１００メートル走行し、歩行者らを次々とはねた。

その後、車道に戻ってさらに約１００メートル暴走し、トラックに追突して計６台が絡む玉突き事故を起こした。

この事故で、歩道にいた８０歳代男性が死亡。２０歳代女性が意識不明の重体となっているほか、１９歳〜７０歳代の９人が重軽傷を負った。

捜査関係者によると、同庁が事故現場を確認したところ、車がトラックに追突した路面にブレーキ痕はなかったという。同庁は、男が減速せずにトラックに追突したとみている。

男は２４日午前１０時２０分頃、現場から北に約６５０メートル離れた自動車販売店で、車を盗んだ疑いが持たれている。同１０時半頃、同店従業員から１１０番があり、パトカーが事故直前に車を発見し、追跡していた。

同店の防犯カメラには、男が店舗に入って２分後、駐車場にあった車に乗って立ち去る様子が映っていた。男は今年７月と１１月中旬にも計２回来店し、車を購入したいと話していたという。

男は調べに「車を盗んだわけではなく、試乗するために店から出た」と容疑を否認。「車で神奈川県の山の方に行きたいと思っていた」とも話している。同庁は今後、ひき逃げや危険運転致死傷の疑いでも捜査するが、男には精神疾患があり、刑事責任能力の有無を慎重に確認している。