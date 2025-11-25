Î©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¡¡¸ûÎ±Àè¤«¤éÀÆÆ£·ò°ìÏºÉûÅÞ¼ó¤Î£Î£È£ËÅÞÎ¥ÅÞ¤Ë¥¢¥ó¥µ¡¼¡Ö°ÛµÄ¡¢ÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤Î´Ý»³Êæ¹âÉûÅÞ¼ó¤Ï£²£µÆü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÂáÊá¡¢¸ûÎ±Ãæ¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬ÉûÅÞ¼ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÀÆÆ£·ò°ìÏº»²±¡µÄ°÷¡¢Àîºêµ®¹ÀÊÛ¸î»Î¤ÎÎ¥ÅÞ¤òÇ§¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬£¹Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÀÆÆ£¡¢ÀîºêÎ¾»á¤ÏÎ¥ÅÞ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²£´Æü¤ËÊÛ¸î»Î¤¬Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÀÜ¸«¤·¡¢ÅÞ¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÀÆÆ£»á¤äÀîºê»á¤ÎÎ¥ÅÞ¤Ë°ÛµÄ¡¢ÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÅÞ¤Î°Õ»×·èÄê¤Ï¡Ê¼«¿È¤¬¡Ë³°¤Ë½Ð¤ë¤Þ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥º¡ÊÅà·ë¡Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÅÁ¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀÆÆ£»á¤é¤ÎÎ¥ÅÞ¤òÉÔÌä¤ËÉÕ¤¹¤Î¤ÏÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´Ý»³»á¤Ï¡Ö¡ÊÅÞ¤¬¡Ë¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤Î¾õ¶·¤Ï·òÁ´¤Ç¤Ê¤¤¡£¤è¤¦¤ä¤¯¤¤Á¤ó¤ÈÀ°Íý¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡£ÀÆÆ£¤µ¤ó¤ÏÃ¡¤«¤ì¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤Á¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¾õÂÖ¤«¤éÁ°¿Ê¤¹¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£