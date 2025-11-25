ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡È²ÈÂ²¥í¥´¡É¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤È¤Ï¡¡ÀáÌÜ¤ËÞú¤à¿¼¤¤°¦¾ð¡ÖÊÑ²½¤ò±Ç¤¹¶À¡×
¡ÖSHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION¡×¤òÀßÎ©
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¡ÖSHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À1¤Ä¤Ï¡¢¼«¿È¤È¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡¢Ä¹½÷¡¢°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È»×¤ï¤ì¤ëºâÃÄ¤Î¥í¥´¤À¤Ã¤¿¡£LA¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÂçÃ«¤«¤é¡È²ÈÂ²°¦¡É¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤Ë¤ÆºâÃÄÀßÎ©¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ÏÍýÇ°¤¬·Ç¤²¤é¤ì¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬±¿Æ°¤òÂ³¤±¡¢·ò¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»ñ¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢µß½õ¡¦ÊÝ¸î¡¦¥±¥¢¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÆ°Êª¤¿¤Á¤ò¼é¤ê»Ù¤¨¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤â»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Ó¡¼¥È¡×¤Ï23Æü¡ÊÆ±24Æü¡Ë¤ËºâÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊ¬ÀÏµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¡¢ÍýÇ°¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿2¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ¼Åª¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï²áµî¤ËÁ´¾®³Ø¹»¤Ë¥°¥é¥Ö¤ò6Ëü¸Ä´óÂ£¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤âÅ®°¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»³²Ð»ö¤ÎºÝ¤Ë¤âÆ°ÊªÊÝ¸î¤òëð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¡ÈFamily¡Ê²ÈÂ²¡Ë¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï2024Ç¯2·î¤Î¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È¤Î·ëº§È¯É½¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºòÇ¯Ëö¤ÎÇ¥¿±È¯É½¤Ë¤Ï¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬±Ç¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿º£Ç¯4·î¤ÎÄ¹½÷ÃÂÀ¸¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÌ¼¤Î¾®¤µ¤ÊÂ¤È¥Ç¥³¥¤¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡È²ÈÂ²¡É¥í¥´¤¬¡ÖÊª¸ì¤ë¤â¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¸«¤ë¡£¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÏÌîµå¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤ë½¤Æ»»Î¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿Áª¼ê¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤ÄºÊ¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌ¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¤¤È¶¦¤Ë¡¢¡È²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¡É¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØShohei Ohtani Family Foundation¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤ò±Ç¤¹¶À¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë