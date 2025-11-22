¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹õ¾Ç¤²¡×¡Ö¤â¤¦ÎÞ¤â½Ð¤Ê¤¤¡×¡¡ÂçÊ¬»Ô¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¡¡½é¤á¤ÆÈïºÒ¼Ô¤¬¸½¾ì¤Ë
ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ï5ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿22Æü¡¢È¯À¸¸å½é¤á¤Æ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¸½ÃÏ³ÎÇ§¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÈïºÒ¼Ô¤¬µ¬À©Àþ¤ÎÆâÂ¦¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ÏÈ¯À¸¤«¤é´Ý4Æü¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÀÄÃ²Ð¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½¾ì¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÈïºÒ¤·¤¿½»Ì±¤Ë¤è¤ë¸½ÃÏ³ÎÇ§¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤È¤È¤â¤ËÈ¯À¸¸å½é¤á¤Æµ¬À©Àþ¤ÎÆâÂ¦¤ËÆþ¤Ã¤¿½»Ì±¤Ï¡¢¤ª¤è¤½10Ê¬¤«¤±¤ÆÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿¸½¾ì¤òÊâ¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÈïºÒ¤·¤¿½÷À¡Ë¡Ö¸«¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¼ç¿Í¤È2¿Í¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¶¦Æ¯¤¤Ç²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢°ì½Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦ÎÞ¤â½Ð¤Ê¤¤¡×¡ÊÈïºÒ¼Ô¤ÎÃËÀ¡Ë¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹õ¾Ç¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤¬¤É¤³¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê£»¨¤Ç¤¹¡×
º£²ó¤Î²ÐºÒ¤Ç¤Ï½»Âð¤ä¶õ¤²È¤Ê¤É¤ª¤è¤½170Åï¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£22Æü¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿ÀìÌç²È¤Ï¾Æ¤±¤¿»³ÎÓÉôÊ¬¤ËÇ®¸»¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Î©¤ÁÆþ¤êµ¬À©¤Îµ¬À©²ò½ü¤Ë¤Ï¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈòÆñ½ê¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ67À¤ÂÓ¡¢106¿Í¤¬¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¤Ç¤Ï´õË¾¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦Ì±´Ö´ë¶È¤Î¼Ò°÷ÎÀ¤ä¸ø±Ä½»Âð¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ180¼¼¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼þÊÕÃÏ°è¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÇ¿å¤ÏÁ´¤Æ²ò¾Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÅÅµ¤¤âÈïºÒÃÏ°è¤ò½ü¤¡¢Éüµì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£