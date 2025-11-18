8月に第5子を出産した辻希美（38）が、中学生の息子たちのために、約20分で作ったという品数豊富なお弁当を披露した。

【映像】辻希美の子どもたち＆約20分で作った手作り弁当

インフルエンサーとして活躍している17歳の長女・希空をはじめ、14歳の長男・青空、12歳の次男・昊空、6歳の三男・幸空、そして、8月に出産した次女の夢空と、5人の子どもを育てる辻。

約20分で作った子どもたちのお弁当を公開

SNSでは、品数豊富な食卓の様子や、子どもたちに作ったお弁当などを紹介しており、11月16日に更新した自身のYouTubeチャンネルでは、「20分弁当。前日までお弁当だったの忘れてた。超マッハで過去イチ早くできたかも？？？」と題し、音楽会や演劇部の発表会などがある長男と次男のためにお弁当を作っている様子を公開。

「ゆめのおっぱいの時間と、何か色々重なっちゃって時間がやばい」と、子育てで多忙な中でのお弁当作りだったことも明かしている。

この投稿にファンからは、「豪華」「理想の母すぎる！」「尊敬します！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）