ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡¹©Æ£ÀÅ¹á¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿°Õ¿Þ¤Ï¡Ä¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤ÏÌµ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÍÆ¯Times¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦56¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¡¢·ëº§Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï28ºÐ¡¢¿Íµ¤ÀäÄº¤Ç¸½ºß¤ÎºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤È·ëº§¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤«¤é¡Ö·ëº§²ñ¸«¤Î»þ¤Ë¡¢¤¢¤Îº¢¹ñÌ±Åª¤Ê¥¹¥¿¡¼¤¬·ëº§¡¢¤½¤ì¤ò¸À¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÁêÅö¤Ê³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¡Ö¤¢¤Î»þ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë°ìËë¤¬¡£
¡¡¡Ö¡Ê·ëº§Êó¹ð¤ò¡Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¡Ä¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¡Ê·ëº§Êó¹ð¤ò¡Ë¤ä¤é¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤ÏÌµ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¹ç¤ï¤»¤ë´é¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÊÑ¤À¤±¤É¡¢¤É¤³¤Ë¤â¶»Ä¥¤ì¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖµÕ¤Ë¤¢¤½¤³¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤¤¤í¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¼ºÎé¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÈÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö±³¤Ä¤Â³¤±¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡¢¤½¤ì¤ÏÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£