「キスしたすぎて…」3時のヒロイン・かなで、“2万5000円”出費した衝撃エピソード！「大人のキスだった」

ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。

11月13日（木）に放送された同番組では、ゲストがキスにまつわる衝撃エピソードを明かす場面があった。

【写真】「すごいわね、3時のヒロイン…」以前登場したゆめっちの相談内容

今回は、ゲストに3時のヒロイン・かなでが登場。“恋に悩む女性芸人”と紹介され、MC陣に悩みを相談しにやってきた。

そんなかなでの悩みは、「性欲が爆発します」というド直球なもの。以前出演したゆめっちの相談も“性欲絡み”だったので、ぺえからは思わず「すごいわね、3時のヒロイン…ゆめっちに続いて」という声が漏れた。

かなでの悩みに対しては「ちょっと意外かも」（ぺえ）、「たしかに。ゆめっちだけやと思ってた」（稲田）という反応をみせるMC陣。

これに「私も（性欲）めちゃくちゃあって、キスが本当に好き」とぶっちゃけたかなでは、以前年下の男性と新大久保で飲んでいた際のエピソードを話し出す。

「カーテンがあるテーブルで、『じゃあ…キスしますか』みたいな感じで」と自分からキスしようとしたことを告白。「そしたら（彼が）キスしてくれて、そのキスが本当に大人のキスだったんですね」と、当時を思い返すように満足げな表情を浮かべながら語った。

しかし朝の5時くらいになってしまい、お互い朝から仕事があったため2人はタクシーで帰ることに。

かなでは新大久保からタクシーで10分以内に着くところに家があるそうなのだが、彼が住んでいたのはなんと千葉県の浦安。

するとかなでは「私、タクシーの中でキスしたすぎて…浦安経由で帰ったんですよ。タクシー代2万5000円」と明かしてスタジオは爆笑に包まれていた。