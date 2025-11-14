【Let's Play Baseball ～サンリオキャラクターズとふしぎな試合～】 11月14日 公開

NPBエンタープライズ、ソニー、サンリオは、映像コンテンツ「Let's Play Baseball ～サンリオキャラクターズとふしぎな試合～」を11月14日に公開した。

「Let's Play Baseball ～サンリオキャラクターズとふしぎな試合～」はサンリオのハローキティやクロミ、バッドばつ丸といったキャラクターが登場する映像コンテンツ。実際の試合の選手やボールの動きをトラッキングし、アニメ作品などの世界観の中で再現し放送するオルタナティブブロードキャストで、野球の魅力や楽しさを伝えるため実証実験として公開された。

試合は9月19日に東京ドームで行なわれた読売ジャイアンツ対広島東洋カープ戦で、こちらの試合をサンリオのコンテンツの世界観で展開する。日本野球機構（NPB）公式チャンネルのほか、読売巨人軍公式チャンネルやサンリオキャラクターズチャンネル、GIANTS TVでも本映像を視聴でき、2026年3月31日までの公開となる。

【「Let's Play Baseball ～サンリオキャラクターズとふしぎな試合～」】

(C)NPB Enterprise,Inc.

(C)2025 Sony Corporation

(C)2025 SANRIO Co.,LTD