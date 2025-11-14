中1の息子から「塾に行きたい」と言われたけど「月謝6万円」に仰天！“みんな通ってる”そうですが、中1からそれだけかけるのは「普通」ですか？ 中学生の“リアルな塾事情”とは

中学1年生の塾代、平均はいくら？

文部科学省の「令和5年度子供の学習費調査」によれば、中学1年生の学習塾費の平均は公立中学の場合で年間約13万4000円、私立中学で年間約15万1800円となります。



・公立中学校：年間約13万4000円（月約1万1200円）

・私立中学校：年間約15万1800円（月約1万2700円）



この金額を見る限り、月6万円の塾代は平均を大きく上回ります。なお、参考までに中学3年生の学習塾費を見ると、公立中学で年間約34万1000円（月約2万8400円）、私立中学で年間約20万2000円（月約1万6800円）です。



どのくらいの子が塾に通っているの？

ただし、この金額はあくまで平均のため、塾に通っていない生徒も含まれていることには注意が必要です。

通塾している人に絞った場合、学習塾費の金額分布は公立・私立を問わず年間約40万円以上かけている人の割合が最も高くなっています。

通塾者のみの平均については学年ごとの数字はないのですが、公立中学で年間約34万9000円（月約2万9000円）、私立中学で年間約32万8000円（月約2万7300円）と、通塾者のみに絞って見ても、中学1年生の段階で月6万円の塾代をかけるのはレアケースと言えそうです。

また、塾に通っている生徒の割合は公立中学で6割以上、私立中学では5割以上となっています。「塾に通うこと」自体はそれほど特別ではないと言えるでしょう。



集団指導タイプの塾の費用は1万円台から

では、実際の塾の費用感を見てみましょう。塾には大きく分けて集団指導塾と個別指導塾があり、それぞれ費用感が異なります。

例えば、早稲田アカデミーの中学1年生向け集団指導の場合、コースにもよりますが3科目で月約1万7000円～約3万円、5科目で月約2万4000円～約4万円に設定されています。

これに模試代や教材費、季節講習などが加わると月6万円を超える場合も十分あり得そうです。



個別指導塾の費用の目安は？

次に、個別指導塾の費用感も確認してみます。料金は教室や地域によって異なりますが、以下のような目安があります。

明光義塾では、中学1年生が都内の教室に通う場合の月額は、週1回で約1万6000円、週2回で約2万9000円、週3回で約4万円となります。また、個別指導キャンパス（コベキャン）の場合は週1回で約1万円、週3回で約3万2000円、週5回で約5万3000円です。

講師1名に対して生徒1名から3名までを選べるITTO個別指導学院では、完全マンツーマンの場合、週1回で月約2万4000円となっています。

具体的な金額は教室のあるエリアなどによって異なるため問い合わせが必要ですが、いずれも集団指導に比べると高くなる傾向にあります。また、授業料以外に施設使用料などが上乗せされる場合もあるため、個別指導塾に週5日通うとなると6万円を超えるケースも出てきそうです。



まとめ

ここまでの情報から整理すると、中学1年生で月6万円の塾代は一般的ではなく、「高い」部類に入ります。ただし、個別指導塾に週3～5回通ったり、集団指導塾でも5科目プラス季節講習を受けたりする場合は月6万円かかることもあり得なくはないのです。

一方、文部科学省のデータを見ると、多くの家庭は月1～3万円の塾代でやりくりしていることもうかがえます。

大切なのは、その金額がわが子の学び方に合っているか、現実問題として毎月それだけの費用をねん出できるかどうかです。実際に塾へ行く選択をする前に「何のために通うのか」を親子でじっくり話し合って、後悔のない選択をしましょう。



出典

文部科学省 令和5年度子供の学習費調査 調査結果の概要

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー