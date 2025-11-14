【日本代表のガーナ戦スタメン予想】鎌田欠場でボランチは遠藤＆佐野か。三笘と伊東不在の両WBは？ “緊急事態”に森保監督が起用を示唆したのは…
日本代表は11月14日、豊田スタジアムでガーナ代表と国際親善試合を戦う。
FIFAランキングは日本の19位に対して、73位と低いガーナは、しかしワールドカップの常連で、アフリカ強豪だ。ボーンマスのアントワーヌ・セメニョらトップリーグで活躍するタレントもおり、決して侮れない。
森保一監督はこの試合の前日会見で、スターティングメンバーについて言及。「まだ確定しているわけではない」と前置きしたうえで、「ブラジル戦のスタメンを中心にする」「必然的にひとりは代わる」とコメント。10月に歴史的初勝利を挙げたブラジル戦に出場したメンバーをベースにする意向と、左手の怪我で鈴木彩艶（パルマ）が辞退となったGKが変更となる旨を明かした。
そのブラジル戦は、GK鈴木彩のほか、３バックは右から渡辺剛（フェイエノールト）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）、ダブルボランチが佐野海舟（マインツ）と鎌田大地（クリスタル・パレス）、ウイングバックは右が堂安律（フランクフルト）、左が中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）、２シャドーは右が久保建英（レアル・ソシエダ）、左が南野拓実（モナコ）、そして１トップが上田綺世（フェイエノールト）という布陣だった。
そのメンバーからに数人を入れ替えて、ガーナに挑むことになりそうだ。
まず、GKは前述した鈴木彩に加え、２番手格の大迫敬介（サンフレッチェ広島）も天皇杯準決勝を考慮されて不在という、“緊急事態”のなか、森保監督は「早川（友基）がファーストチョイスと思っている」と起用を示唆。E-１選手権の中国戦しか出場経験がない鹿島アントラーズの26歳守護神が起用されるだろう。
３バックは、いずれもブラジル戦で奮闘した渡辺、谷口、鈴木淳と読んだが、先月は怪我で辞退したものの、本来はディフェンスリーダーの板倉滉（アヤックス）が入る可能性もある。その場合は、９月のメキシコ戦と同様に板倉が右で、渡辺が中央となるだろう。谷口を18日のボリビア戦に回せば、シント＝トロイデンでチームメイトである初招集のGK小久保玲央ブライアンとセットで起用できるというメリットもある。
ボランチは、ブラジル戦で佐野とコンビを組んで躍動した鎌田が別メニュー調整をしていて、本人もガーナ戦の出場は「たぶん難しい」とコメント。欠場が確実だ。
代わりにプレーするのは、10月シリーズは怪我で不参加となったキャプテンの遠藤航（リバプール）だろう。ただ、遠藤と佐野のコンビは、守備面や強度ではハイレベルだが、配給面ではやや課題が残る。それでも、あえて２人を組ませるかもしれないし、田中碧（リーズ）を使う可能性もある。
右ウイングバックは堂安で堅い。怪我の伊東純也（ヘンク）を欠くなか、展開次第ながら地元・愛知出身の菅原由勢（ブレーメン）が途中出場する可能性は低くない。
故障中の三笘薫（ブライトン）が２か月連続で不在の左ウイングバックを担うのは、ブラジル相手に同点ゴールを決めた中村。ハードワークができる前田大然（セルティック）がバックアッパーとして控える。
２シャドーはブラジル戦と同様に、久保と南野が入るだろう。練習を見る限り、９月のメキシコ戦で負った左足首の怪我に悩まされてきた前者の状態は問題なさそうだ。
最後に１トップは、メキシコ戦、ブラジル戦と２試合連続ゴール中の上田だ。クラブではリーグ戦12試合で13ゴールと、依然として好調を維持しており、３戦連発に期待が懸かる。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
FIFAランキングは日本の19位に対して、73位と低いガーナは、しかしワールドカップの常連で、アフリカ強豪だ。ボーンマスのアントワーヌ・セメニョらトップリーグで活躍するタレントもおり、決して侮れない。
森保一監督はこの試合の前日会見で、スターティングメンバーについて言及。「まだ確定しているわけではない」と前置きしたうえで、「ブラジル戦のスタメンを中心にする」「必然的にひとりは代わる」とコメント。10月に歴史的初勝利を挙げたブラジル戦に出場したメンバーをベースにする意向と、左手の怪我で鈴木彩艶（パルマ）が辞退となったGKが変更となる旨を明かした。
そのブラジル戦は、GK鈴木彩のほか、３バックは右から渡辺剛（フェイエノールト）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）、ダブルボランチが佐野海舟（マインツ）と鎌田大地（クリスタル・パレス）、ウイングバックは右が堂安律（フランクフルト）、左が中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）、２シャドーは右が久保建英（レアル・ソシエダ）、左が南野拓実（モナコ）、そして１トップが上田綺世（フェイエノールト）という布陣だった。
まず、GKは前述した鈴木彩に加え、２番手格の大迫敬介（サンフレッチェ広島）も天皇杯準決勝を考慮されて不在という、“緊急事態”のなか、森保監督は「早川（友基）がファーストチョイスと思っている」と起用を示唆。E-１選手権の中国戦しか出場経験がない鹿島アントラーズの26歳守護神が起用されるだろう。
３バックは、いずれもブラジル戦で奮闘した渡辺、谷口、鈴木淳と読んだが、先月は怪我で辞退したものの、本来はディフェンスリーダーの板倉滉（アヤックス）が入る可能性もある。その場合は、９月のメキシコ戦と同様に板倉が右で、渡辺が中央となるだろう。谷口を18日のボリビア戦に回せば、シント＝トロイデンでチームメイトである初招集のGK小久保玲央ブライアンとセットで起用できるというメリットもある。
ボランチは、ブラジル戦で佐野とコンビを組んで躍動した鎌田が別メニュー調整をしていて、本人もガーナ戦の出場は「たぶん難しい」とコメント。欠場が確実だ。
代わりにプレーするのは、10月シリーズは怪我で不参加となったキャプテンの遠藤航（リバプール）だろう。ただ、遠藤と佐野のコンビは、守備面や強度ではハイレベルだが、配給面ではやや課題が残る。それでも、あえて２人を組ませるかもしれないし、田中碧（リーズ）を使う可能性もある。
右ウイングバックは堂安で堅い。怪我の伊東純也（ヘンク）を欠くなか、展開次第ながら地元・愛知出身の菅原由勢（ブレーメン）が途中出場する可能性は低くない。
故障中の三笘薫（ブライトン）が２か月連続で不在の左ウイングバックを担うのは、ブラジル相手に同点ゴールを決めた中村。ハードワークができる前田大然（セルティック）がバックアッパーとして控える。
２シャドーはブラジル戦と同様に、久保と南野が入るだろう。練習を見る限り、９月のメキシコ戦で負った左足首の怪我に悩まされてきた前者の状態は問題なさそうだ。
最後に１トップは、メキシコ戦、ブラジル戦と２試合連続ゴール中の上田だ。クラブではリーグ戦12試合で13ゴールと、依然として好調を維持しており、３戦連発に期待が懸かる。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！