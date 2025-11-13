2025年、住宅街や商業地でのクマの出没が相次いでいる。山のドングリなどのエサが不作となり、食料を求めて人里へ下りてくるケースが増加しているためだ。街中でクマと遭遇したら、どう身を守ればいいのか。群馬県奥利根を中心に猟師歴40年を超えるベテランの高柳盛芳さんと、岩手県岩泉町で山菜採りを生業とし、クマに襲われた経験を持つ佐藤誠志さんに聞いた。（風来堂 稲葉美映子）

犬の散歩中にクマに襲われた女性

ベテラン猟師が追い払った方法とは？

10月18日午後4時すぎ、群馬県みなかみ町高日向（たかひなた）で犬の散歩をしていた女性（76）がクマに襲われ、頭や肩、尻などに大けがを負った。

その現場近くにいたのが、群馬県奥利根を中心に活動するクマ撃ち歴40年を超えるベテラン猟師の高柳盛芳さん。通称モリさんだ。

「急にクマが飛び出してきて、まず犬がやられた。その後飼い主にも飛びかかったから、俺がすぐ飛んでいって、歯を見せながら『ワァー！』って大声を出したんだよ」

モリさんの登場にクマは一瞬たじろぎ、逃げていったという。

クマとの遭遇は、いまや山の中だけの話ではない。散歩中、ゴミ捨て場、スーパーの中、そして自宅の敷地で――。近頃は、こうした“日常のそば”での襲撃が相次いでいる。

では、もし自分の目の前にクマが現れたら、どうすればいいのだろうか。

