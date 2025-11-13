【前後編の後編/前編からの続き】

クマと人間の関係は戦争状態に入ったと言っても過言ではない。過去最悪の死者数を記録して「クマ対策」は待ったなし。大慌ての政府は閣僚会議を開き本気度をアピールするが、駆除現場では人間同士の縄張り争いが見え隠れ。先行きに危うさを感じてしまうのだ。

北海道の日本海側に位置する積丹（しゃこたん）町では、クマの駆除でハンターが不当な扱いを受けたとして、猟友会が1カ月強も役場からの出動要請を拒否し続けている問題。

前編【「会社をクビになるほど忙しない」 クマハンターが嘆く実情 「出番が多くて疲れ果てている」】では、積丹町議会の副議長による、ハンターへのひど過ぎる暴言などについて報じた。

この騒動が浮き彫りにしたのは、わが国の「クマ対策」が地元ハンターたちの“善意”で辛うじて成り立っている現実ではなかろうか。

調べてみると、全国の各自治体が、クマ駆除を要請するハンターたちに支払う手当は雀の涙に等しい。

例えば北海道では1頭捕獲すると1人あたり5〜6万円支払う町もあれば、秋田市では1頭1万円、日当だけなら8000円など、自治体でバラつきがあった。

手当は経費の足しにもならず……

狩猟の現場では、かかる手当は経費の足しにもならないのが現実だと訴えるのは、岩手県の北上市猟友会・鶴山博会長（76）である。

「あんまり猟師がこうした話をするのもはばかられますが、狩猟はお金がかかります。ライフル銃の弾丸は1発750円前後、散弾銃などに使われるスラッグ弾なら1発800円から1000円前後するので、射撃練習で10発撃てば8000円くらいかかる。自治体から有害駆除の認定を受ければ免除されますが、ハンターは毎年秋に狩猟税を合計3万円前後払ってもいます。また3年に1回ある技能講習で岩手の場合は2万円前後。銃本体もゴルフのパターと一緒でピンキリだけど、1丁で20万〜40万円します。山道を車で走るからガソリン代もバカになりません」

そうはいっても、あくまで趣味である以上は「お金の問題ではない」として、

「北上市の出動手当は1回4000円だけど、ハッキリ言わせてもらえば微々たるお金ならもらわない方がましです。われわれは狩りを楽しむ目的で始めている。お金がもらえるとなれば、不正をするやからも出て問題が起きるかもしれない。ならば、緊急予算で猟友会や自治体職員に特殊ヘルメットやジュラルミン製の盾など、クマから身を守る道具を配ってほしい。もはや害獣駆除の範囲を超えて殺人犯を捕まえるのと一緒なのに、行政は現場の実態が把握できていません。これが戦争ならどうするのかと思います」（同）

国民の命を脅かすクマに対抗すべく、秋田県は自衛隊の出動を要請。さっそく小泉進次郎防衛相（44）は陸上自衛隊の部隊を秋田に派遣するとしているが、現行法上クマなど害獣を射撃するには制約が多い。当面は箱わなの移送や設置など「後方支援」をするのが精いっぱいという。

「自衛隊がやる必然性はあるのか」

「今月中旬までに国はクマ対策パッケージをまとめると言っていますが、さすがに遅過ぎると思います」

と指摘するのは、クマの生態に詳しい岩手大学農学部の山内貴義准教授。

「その頃はちょうど多くのクマが冬眠を始める時期にあたります。今からガバメントハンターなどを増やす訓練を始めても、現場に着く頃にはクマは冬眠してしまっている。即効性は期待できないでしょう。まだ来年に向けた事前策というなら話は分かります。しかし、来年は木の実が今年ほどは凶作にならないと予想されるので、この事態が続く見込みも薄い。このままでは自衛隊の後方支援も、単なる政治的なパフォーマンスに過ぎないのではないか。そう訝しんでしまいます」

小泉大臣が口にした「箱わな設置」も、専門家の立場からすれば効果に疑問があると言うのだ。

「箱わなは置く場所を決めるにも土地勘やコツが必要で、ベテラン猟師でないと効果的に仕掛けることは難しい。自衛隊の後方支援といえば聞こえは良いですが、はたして彼らがやる必然性があるのでしょうか。箱わなの運搬なら臨時職員を増やせばいい話。その分の予算を、ハンターへの出動手当拡充や若手育成、わなの捕獲状況などをリアルタイムで知らせるIT機器などに振り向けた方が現実的だと思います」（同）

「面倒くさいのは人間」

根本的なクマ対策は、地元を知る熟練ハンターが増えることに尽きるという。

「いつ何時起こるか分からない事態に対しては、地元のハンターが一番動きやすい。彼らの充実なしに現状が変わることはありません。例えばクマの出没現場では、周辺住民を避難させ、安全を確保した上で発砲します。銃を撃てば済む簡単な話ではなく、現場で自治体の職員や地元警察、他のハンターと綿密にやりとりをしてタイミングを図る。そうした人間関係は一朝一夕に築けません。なんだかんだ最後まで面倒くさいのは、人間なんです。だからクマ対策パッケージで自治体職員や警察などから新米ハンターを養成するにしても、3〜5年はベテランの猟友会ハンターと行動を共にして経験を積まないと、害獣駆除は難しいのです」

首相就任会見でトップ自ら「国家国民のため果敢に働く」と見得を切った高市政権。その真価がさっそく試されているといえよう。

