今季第3週の週間MVPにナゲッツのヨキッチ、ピストンズのカニングハムが選出

11月11日（現地時間10日、日付は以下同）。NBAは2025－26レギュラーシーズン第3週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。

4日から10日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからデンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチ（通算18度目）、イースタン・カンファレンスではデトロイト・ピストンズのケイド・カニングハム（通算2度目）となった。



NBA Players of the Week for Week 3.

West: Nikola Jokić (@nuggets)

East: Cade Cunningham (@DetroitPistons) pic.twitter.com/IK3AJACquO

- NBA (@NBA) November 10, 2025

ヨキッチは、期間中に“平均トリプルダブル”（31.3得点11.3リバウンド13.3アシスト）に2.0スティール、フィールドゴール成功率69.6パーセント、3ポイントシュート成功率47.4パーセントを残し、ナゲッツを4戦全勝へとけん引。

一方のカニングハムは、期間中を4戦無敗で終えたピストンズで平均31.0得点3.3リバウンド9.8アシスト、フィールドゴール成功率54.7パーセントの好成績を残した。

11日終了時点で、ヨキッチが君臨するナゲッツはウェスト3位の7勝2敗、カニングハム率いるピストンズはイースト1位の9勝2敗としている。第3週の週間MVP候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2025－26シーズン第3週の週間MVP候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



デビン・ブッカー（サンズ）



シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）



トレイ・マーフィー3世（ペリカンズ）



ジュリアス・ランドル（ウルブズ）



アルペレン・シェングン（ロケッツ）

・イースタン・カンファレンス



ヤニス・アデトクンボ（バックス）



ジェイレン・デューレン（ピストンズ）



コン・カニップル（ホーネッツ）



ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）



ノーマン・パウエル（ヒート）



カール・アンソニー・タウンズ（ニックス）

【動画】今シーズン第3週のトッププレー集はこちら！





