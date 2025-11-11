＜スケジュールは絶対！＞急な子どもの体調不良なのに。ドタキャンが許せないママ友にげんなり
世の中には、なんとかしたくてもどうにもならないことは多々あるもの。そのような“どうにもならない”ことにいちいち目くじらを立てていては疲れてしまいそうですよね。しかしそれでも、一悶着を起こさないと気がすまない人もいるようで……。
『ママ友たちとランチへ行く約束をしていたのですが、1人のママが急な子どもの発熱で待ち合わせ1時間前にドタキャンになってしまいました。みんな仕方ないねと話しているのに、なぜか1人のママだけ「ありえない！」と怒り出して。そこから延々と文句を言い続けるものだからみんな呆れ返っていました。こういうときのドタキャンって仕方ないですよね』
子どもの体調不良でドタキャン。ありえないのはどちら？
投稿者さんの話によると、怒っているママは、「子どもの体調管理は親の努めであって、ドタキャンをするなんて信じられない！」と言っていたそうです。しかも、自分はわが子の体調管理を怠っていないので、めったに病気などもしないのだとか。あげく、「このタイミングで熱なんか出す？ ありえない」とまで言い出したのだそう。
『子持ちでもこんなことを言う人がいるんですね……。驚きました』
『自分の子どもが病気にめったにならないからって、よその子も病気にならないと思うとかありえない。しかも親の管理不足だと責め立てるなんて視野の狭い人だね』
話を聞いたママたちも、呆れて何も言えないといった雰囲気です。このお怒りのママさんは、一度も同じような状況で困ったことがないのでしょうか。それとも、同じようなピンチに陥っても誰かにすぐ助けてもらえて、自分はドタキャンせずにランチに行くのでしょうか。筆者は想像力をいくら駆使しても、理解できかねます。
仕方ないけど1時間前の連絡は一瞬、モヤっとするかも
『仕方ないけど、1時間前の連絡は遅いかな』
『体調は仕方ないし、それに異論はない。でも1時間前って……。1時間前に急に熱が出ることってあるのかな……とは思う』
子どもの突然の発熱や病気・ケガなどの場合、さすがに事情や状況は理解できるし、ドタキャンになることは仕方がありません。しかし、待ち合わせの1時間前まで連絡できなかったのだろうかという点に、思わずモヤモヤするといった声も寄せられていました。こればかりは状況がわからないので判断しかねるところですね。
ドタキャン連絡が1時間前になった理由だってある
『早めに連絡を入れなかったことについて責める人もいるかもしれないけれど、受診の準備だとか看病だとかでバタバタしていたら連絡が遅れたのではないかな』
連絡しようにも連絡できなかった可能性は往々にしてあることです。LINEやメールの1本ぐらいササッとできるでしょうと思うかもしれませんが、急なわが子の緊急事態となると、パニックになって冷静さを欠いてしまったのかもしれませんね。もちろん、早めの連絡が大事です。ランチに行く約束をしたママたちだけでなく、お店に予約などをしていたのであれば、お店側にも迷惑がかかりますしね。
『私も約束をしていて今から家を出るってときに、学校から「発熱のためお迎えに来てください」って電話が来たことある。だからすごい直前のドタキャンになったけど、みんな理解して許してくれた』
他に考えられる理由として、急なお迎え要請が来たのではないかという声もありました。たしかに、幼稚園や小学校などのお迎え要請は突然ですから、その結果、約束の1時間前になってしまう可能性もあるでしょう。
人間関係で悩まないためには「仕方がない」と思えることが大事
『“仕方がない”って言える方が人間関係スムーズだし、“仕方がない”って思える方が自分もストレスが溜まらないと思う』
仕方がない事情でドタキャンになった誰かを許せないママ友。マイナスな言葉を巻き散らかすので、きっとその場にいた他のママたちは相当なストレスになったことでしょう。お察しいたします。怒っていたママ友さんは、その場で愚痴や文句を巻き散らしてストレス発散できたかもしれませんが、周りはいい迷惑ですよね。今回の一件で、怒っているママ友さんとの付き合い方や距離感を考えられるいい機会になった……、なんて考えてみてはいかがでしょう。もし投稿者さんが同じように“仕方がない”理由でドタキャンになったら、影で同じように言われるのかと想像するとゾッとしますよね。せっかくの楽しい集まりをムダにしないためにも、“仕方がない”と思う気持ちと上手に付き合っていきたいものです。