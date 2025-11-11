¡ÚMLB¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÜÀÒ¤Ë°Å±À¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÌÔÈ¿ÂÐ¡ÖÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÊó¤¸¤ëÊÆ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï£±£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¤Ë¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ËÂç¶â¤òÊ§¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¡×¤È¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë³ÍÆÀ¤ËÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï£¸Æü¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¤¡¢£Í£Ì£Â¤ÎÁ´£³£°µåÃÄ¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤Î°ì¿Í¤È¤µ¤ì¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï£²£°£²£²Ç¯¥ª¥Õ¤ËµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È·ë¤ó¤À£µÇ¯Áí³Û£¹£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£²£¶²¯±ß¡áÅö»þ¡Ë¤ÎÆüËÜ¿ÍÌî¼êºÇ¹â³ÛÄ¶¤¨¤ò³Î¼Â»ë¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ò¸õÊä¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÂ¼¾å¤Ï³Î¤«¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤¬¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬º£É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼êÁü¤Ë¹çÃ×¤»¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÌÀ¤é¤«¤Ê¼åÅÀ¤Î°ì¤Ä¤âÊä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬Â¼¾å¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê±½ÏÃ¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤¬£Î£Ð£Â¤Ç»Ä¤·¤¿À®ÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤ËÌ´¤ÎÀ®ÀÓ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¹¤ë¤â»°¿¶Î¨¤Î¹â¤µ¤äÂ®µå¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö£Î£Ð£Â¤«¤é£Í£Ì£Â¤ËÄ©Àï¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÂÇ¼Ô¤Ï¡Ê£Í£Ì£Â¤ÎÅê¼ê¤Ë¡ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤Î¤Ë²¿Ç¯¤â¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Â¼¾å¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë²ò·èºö¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤â¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃ±½ã¤Êµ¿Ìä¤¬¤¢¤ë¡£Â¼¾å¤Ï¤É¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¡¢Íèµ¨¤Ï°ìÎÝ¤Ï¥Ù¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¡¢»°ÎÝ¤¬¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¯¥Þ¡¼¥ó¡¢£Ä£È¤Ï¥¸¥¢¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÂ¼¾å¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ½»»¤òÅê¼ê¿Ø¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¤È³°Ìî¤ÎÊä¶¯¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤À¡×¤È»Â¤ê¼Î¤Æ¤ë¤È¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÈà¤ÏÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿Ì¥ÎÏÅª¤ÊÁª¼ê¤À¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ïº£¡¢Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Â¼¾å¤Ï¤É¤³¤«ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ö¥í¥ó¥¯¥¹¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î½êºßÃÏ¡Ë¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡Á´¤¯°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡ÊÆ·ÐºÑ»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¡×¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Â¼¾å¡£¥ä¥ó¥¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤¬¡Ä¡£ÁèÃ¥Àï¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤À¡£