朝ドラ「ばけばけ」山岡鉄舟に入門した名剣士。江藤安宗（佐野史郎）のモデル・籠手田安定の生涯

朝ドラ「ばけばけ」には数多くの魅力的な人物が登場します。

島根県知事・江藤安宗もその一人。モデルとなったのは、実際に知事をしていた籠手田安定（こてだやすさだ）でした。

安定は現在の長崎県に生まれ、若くして藩主の側近に抜擢。しかし時代の変化とともに表舞台へと駆け上がっていきます。

安定は何を目指し、どう生きたのか。小泉八雲とどう関わったのか。籠手田安定の生涯について見ていきましょう。

関連記事：

朝ドラ「ばけばけ」母国での壮絶な過去…レフカダ・ヘブンのモデル、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)苦難の前半生

朝ドラ「ばけばけ」病に侵され奪われた未来…錦織友一（吉沢亮）のモデル、大盤石こと西田千太郎の生涯

先祖は殿様の信頼を得た名将？生い立ちと幕末の活躍

天保11（1840）年3月21日、籠手田安貞は肥前国松浦郡平戸村で平戸藩士・桑田安親の長男として生を受けました。旧名は桑田源之丞と名乗ります。

桑田家は代々平戸藩（藩主は松浦氏）に使える武家でした。

戦国時代には、武将として有名な籠手田安経らを輩出。安経は松浦氏に次ぐ立場として平戸の統治を補佐していました。

平戸城。安定も登城した（出典：ウィキペディア）。

源之丞自身も、名門出身であることを胸に精進していきます。

平戸藩伝（藩主・松浦静山が達人であった）の剣術・心形刀流を学び、若くして免許皆伝に到達しました。

その剣の腕と家柄は、源之丞の未来を決定づけます。

平戸藩は源之丞を探索方に任命。風雲急を告げる幕末の京都で、情報収集を担わせました。

京の都に上った源之丞は、河原町の直心影流・戸田一心斎の道場に通って人脈を広げ、師範代・高山峰三郎らと出会います。

文久元（1861）年には、藩主・松浦詮の近習（秘書兼護衛）を拝命。藩主の身辺に支えて、間接的ながら藩政に関わる立場となりました。

しかし国内では、徳川幕府と薩長ら討幕派との争いが深刻化。源之丞も再び中央と関わることとなります。

慶応3（1867）年、源之丞は再び入京。京都市中の警備を担当。翌慶応4（1868）年には明治天皇の大阪親征に供奉しました。

すでにこの時点において、源之丞は平戸藩を代表する立場となっていたことがわかりますね。

明治時代の地方官としての歩み

明治維新によって、日本の政治体制は大きな転換期を迎えます。

維新後、桑田源之丞は籠手田安定に改名。これは戦国時代に先祖が名乗っていた姓に服したものでした。

安定は新時代に際し、これまでに培った経験を活かす道を選びます。

明治元（1868）年、安定は大津県判事試補を拝命。新時代の地方役人としての道を歩み始めました。

翌明治2（1869）年には大津県大参事（副知事）となり、大津県の県政に深く関わる立場となります。

明治4（1871）年には全国で廃藩置県が施行。翌明治5（1872）年に大津県は滋賀県へと改称されました。

明治6（1873）年、安定は滋賀県参事を拝命。明治11（1878）年には、権令（県知事）に就任します。

そんな行政の只中でも、安定は剣をやめませんでした。

明治14（1881）年、一刀正伝無刀流の山岡鉄舟に入門。ついには高弟となって、やがて朱引太刀を授与されるほどの信任を得ました。

山岡鉄舟。幕臣として江戸無血開城の実現に奔走。明治天皇の信頼も篤かった。

翌明治15（1882）年の京都撃剣大会、明治16（1883）年の警視庁撃剣世話掛との試合など、明治剣史に名を残しました。

剣術との向き合い方が、安定の業績にも良い影響を与えたのでしょうか。

滋賀県の県政において、特に治水工事に注力。幾度の苦闘の末に田川カルバート（暗渠）の建設に漕ぎ着けます。

工事は明治16（1883）年11月に起工。翌明治17（1884）年6月に竣工となり、安定は長浜の水引神社に祀られるほど感謝されました。

元老院議官就任と各県知事の歴任

地方における功績は、安定の評価を決定づけます。

明治17（1884）年、安定は元老院議官を拝命。元老院は国家の立法機関であり、議官は法の制定と改定に関わる立場でした。

翌明治18（1885）年には島根県知事に就任。教育や土木など近代化に取り組むと同時に、困窮士族の救済策も採用しています。

明治23（1890）年、安定は松江中学に英語講師としてイギリス人のラフカディオ・ハーン（のちの小泉八雲）を招聘。間接的ながら、島根県の文化伝承に大きな役割を担っていました。

小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）。籠手田安定が招聘した。

翌明治24（1891）年には新潟県知事に就任。ここでは自らの撃剣門人の看守採用をめぐって県会・地元紙から批判を受ける局面も生じました。

明治29（1896）年、知事として再び滋賀に復帰。湖北ではカルバートの追補修や水防体制がなお課題で、初任期に播いた種が維持管理という形で試されていました。

翌明治30（1897）年12月、勅令によって貴族院議員に選任。中央の舞台で地方行政の実務感覚を発言へと変換します。

明治32（1899）年3月30日、安定は病によって世を去ります。享年58歳。没後に勲一等瑞宝章と男爵が授けられました。

安定の人生は、近代化政策と武士道の合一にあったと考えます。

日本が生き残り、より発展する道は近代化でした。しかし武士道（特に剣術に見出した）は精神の支柱です。

江戸時代の官のあり方から始まり、明治の政治家へと発展・進化していった。籠手田安貞の人生は、日本の文明開花の軌跡とも重なる気がします。