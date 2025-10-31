「ワールドシリーズ・第５戦、ドジャース１−６ブルージェイズ」（２９日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が、ドジャースタジアムで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦に「１番・指名打者」で出場し、４打数無安打に終わった。２２歳新人のトレイ・イエサベージ投手らに封じられ、チームは連敗でシリーズ２勝３敗となり、崖っぷちに立たされた。試合後は敵地トロントへ移動。背水の陣で３１日の第６戦を迎える。

歓声が一瞬にしてため息に変わった。２点を追う六回。大谷が放った時速１８９キロの弾丸ライナーはブ軍右翼のダイビング捕球に阻まれた。そこまでチーム全体でわずか２安打。ソロで１点を取るのがやっと。反撃のきっかけさえつかむことができずに完敗した。

勝てば王手、負ければ崖っぷちの第５戦。ロバーツ監督は打線の組み替えを決断した。大谷の後ろを打つ２番を、ベッツから好調の捕手スミスに代え、ＰＳ打率・０８０の中堅パヘスをスタメンから外した。

しかし、試合は先発スネルがプレーボール直後に連続被弾。わずか３球で２点を失い、劣勢を強いられた。打線は９月にデビューしたばかりの２２歳右腕に新人では史上最多の１２三振を喫するなど、沈黙。ここまで今ＰＳ両リーグ最多の８本塁打を記録している大谷も完全に封じられた。

この２試合のチーム打率は・１６４（６１打数１０安打）、得点圏に走者を置いた打席は６の０。試合後の会見でロバーツ監督は険しい表情で「いい気分ではない。むこうにできていることができていない。調整が必要だ」と選手の奮起を促した。

ＷＳが７回戦制になって以降、２勝３敗から制覇した確率は約３１％。背水の状況で重なるのは、昨年のパドレスとの地区シリーズ（５回戦制）で１勝２敗と追い詰められた時のこと。大谷はそこで「２連勝すればいいゲームと思っている。後がないという感覚自体が僕にはない。２連勝すればＯＫ」と話し、実際に世界一につながる連勝を導いた。敵地で迎える第６戦に悲愴（ひそう）感はない。いつものように次の１点、次の１勝を目指して打席に立つ。