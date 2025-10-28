ゴディバ ジャパンは、ゴディバ「2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ」を、11月14日から、全国のゴディバショップ、ゴディバ アウトレットストアおよびゴディバ オンラインショップで各店数量限定販売する。

ゴディバからブラックフライデー限定のセット4種類を発売する。

ゴディバ「2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ」は、バラエティ豊かなチョコレートと焼き菓子をふんだんに詰め合わせたセット。A4サイズの書類が入る、オリジナルのランダムドット柄のトートバッグに詰め合わせた。毎年期待が高まるブラックフライデーを、ゴディバ「2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ」とともに楽しんでほしいという。

［小売価格］

2025 ブラックフライデーハッピーバッグA：3780円

2025 ブラックフライデーハッピーバッグB：5400円

2025 ブラックフライデーハッピーバッグアウトレットストア限定：6000円

2025 ブラックフライデーハッピーバッグオンラインショップ限定：6480円

（すべて税込）

［発売日］11月14日（金）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp