ゴディバ、チョコレートや焼き菓子を詰め合わせたセット「2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ」を数量限定販売
ゴディバ ジャパンは、ゴディバ「2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ」を、11月14日から、全国のゴディバショップ、ゴディバ アウトレットストアおよびゴディバ オンラインショップで各店数量限定販売する。
ゴディバからブラックフライデー限定のセット4種類を発売する。
ゴディバ「2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ」は、バラエティ豊かなチョコレートと焼き菓子をふんだんに詰め合わせたセット。A4サイズの書類が入る、オリジナルのランダムドット柄のトートバッグに詰め合わせた。毎年期待が高まるブラックフライデーを、ゴディバ「2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ」とともに楽しんでほしいという。
［小売価格］
2025 ブラックフライデーハッピーバッグA：3780円
2025 ブラックフライデーハッピーバッグB：5400円
2025 ブラックフライデーハッピーバッグアウトレットストア限定：6000円
2025 ブラックフライデーハッピーバッグオンラインショップ限定：6480円
（すべて税込）
［発売日］11月14日（金）
ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp