【セブン-イレブン】では、頑張った日のご褒美にぴったりな「新作スイーツ・アイス」を販売中。今回は、スイーツブロガーやアイス好きインスタグラマーがおすすめする商品をピックアップしました。手頃な価格で買えるので、ぜひ試してみてください。 ケーキみたいなクレープ スイーツブロガーの@sujiemonさんが「口に入れた瞬間、幸せの鐘が鳴ります」と興奮ぎみに紹介