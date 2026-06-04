「ここがターボエンジンになるか、バーストするか」ロス五輪世代の２人、ともに21歳の塩貝健人と後藤啓介の活躍次第で、北中米ワールドカップを戦う日本代表の成績は変わってくると、元Jリーガーの鄭大世氏はそう言った。日本代表での実績も経験も不足している塩貝と後藤が世界の大舞台でブレイクすれば森保ジャパンの上位進出も夢ではないが、彼らが何かをきっかけにメンタル的に落ち込めば、チームの勢いを削いでしまうかも