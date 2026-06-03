Microsoft¤¬UNIX¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥»¥Ã¥È¡ÖCoreutils for Windows¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Coreutils for Windows¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¥³¥Þ¥ó¥É¥×¥í¥ó¥×¥È(CMD)¤äPowerShell¤Çgrep¤Ê¤É¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Coreutils for Windows overview | Microsoft Learnhttps://learn.microsoft.com/en-us/windows/core-utils/overviewGitHub - microsoft/coreutils: Coreutils for Windows: Installer & Pa