◇交流戦広島3─1日本ハム（2026年6月3日マツダスタジアム）広島・床田寛樹投手（31）が3日の日本ハム戦（マツダ）に先発して、6回1失点の粘投で3勝目を手にした。毎回のように走者を背負うも、多彩な球種を織り交ぜた投球術が光った。昨季1試合3被弾した“悪夢”も払拭。チームは連敗を「6」で止め、12球団最遅での交流戦勝利となった。床田は、粘り切った。立ち上がりから毎回のように走者を背負う苦しい投球も、6回1