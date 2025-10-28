SNS¤ÇÃíÌÜ¡ÖÍ©Îî»Ò°é°»¡×...¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê°»¡©¡¡µþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞ°»Å¹¡¦20ÂåÌÜÅ¹¼ç¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¥Û¥Ã¥³¥ê
»à¤·¤Æ¤Ê¤ª»Ä¤ëà¿Æ¤Î°¦á
¤ß¤Ê¤È¤äÍ©Îî»Ò°é°»ËÜÊÞ¤Î¸½ºß¤ÎÅ¹¼ç¤Ï¡¢ÃÊÄÍ¤¤ß»Ò¤µ¤ó¡£Í¥¤·¤¤À¼¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢20ÂåÌÜ¤À¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍ©Îî»Ò°é°»¡×¤È¤Ï²¿¤«¡£¤½¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¤¢¤ëÅÁÀâ¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£
º£¤ÏÀÎ¡¢·ÄÄ¹»ÍÇ¯µþÅÔ¤Î¹¾Â¼»áºÊ¤òÁò¤ê¤·¸å¡¢¿ôÆü¤ò·Ð¤ÆÅÚÃæ¤ËÍÄ»ù¤Îµã¤À¼¤¢¤ë¤ò¤â¤Ã¤Æ·¡¤êÊÖ¤·¸«¤ì¤ÐË´¤¯¤Ê¤ê¤·ºÊ¤Î»º¤ß¤¿¤ë»ù¤Ë¤Æ¤¢¤ê¤¡¢Á³¤ë¤ËÂ¶¤ÎÅö»þÌë¤Ê¤è¤Ê°»¤òÇã¤¤¤ËÍè¤ëÉØ¿Í¤¢¤ê¤ÆÍÄ»ù·¡¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤ë¸å¤Ï¡¢Íè¤é¤¶¤ë¤Ê¤ê¤È¡£
º¡¤Î»ùÈ¬ºÍ¤Ë¤ÆÁÎ¤È¤Ê¤ê½¤¹ÔÂÕ¤é¤ºÀ®Ä¹¤Î¸å¿ë¤Ë¡¢¹âÄß¤ÊÁÎ¤Ë¤Ê¤ë¡£
´²Ê¸Ï»Ç¯»°·î½½¸ÞÆü¡¢Ï»½½È¬ºÐ¤Ë¤ÆÁ«²½¤·µë¤¦¡£¤µ¤ì¤Ðº¡¤Î²È¤ËÈÎ¤±¤ë°»¤òÃ¯¤¤¤¦¤È¤Ê¤¯Í©Îî»Ò°é¤Æ¤Î°»¤È¾§¤¨À¹¤ó¤ËÇä¤ê¹°¤á¡¢²Ì¤Æ¤ÏÌô°»¤È¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤ë¡µ¤Ë»ê¤ë¡£¡Ê¤ß¤Ê¤È¤äÍ©Îî»Ò°é°»ËÜÊÞ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
»Ò¶¡¤ò¿È¤´¤â¤Ã¤¿¤Þ¤ÞË´¤¯¤Ê¤êËäÁò¤µ¤ì¤¿Êì¿Æ¤¬¡¢Ìë¤´¤ÈÍ©Îî¤È¤Ê¤Ã¤Æ°»¤òÇã¤¤¤ËÍè¤Æ¡¢Êè¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿²æ¤¬»Ò¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¤Îº²¤¬¡¢°»¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç»Ò¶¡¤ÎÌ¿¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ß¤Ê¤È¤äÍ©Îî»Ò°é°»ËÜÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÛ©¤¯¤ò»ý¤ÄàÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤°°»á¤ò¡¢¼Â¤Ë450Ç¯°Ê¾å¤â¤Î´Öºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ÖÍ©Îî»Ò°é°»¡×¤ÎºàÎÁ¤ÏÇþ²ê¿å¤¢¤á¤Èº½Åü¤Î2¤Ä¤Î¤ß¡£Á°¼Ô¤¬9¤ËÂÐ¤·¸å¼Ô¤¬1¤Î³ä¹ç¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Î°»¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº½Åü¤¬1³ä¤Ç¤¹¤«¤é¡Ø´Å¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î´Å¤µ¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ç¿©¤Ù¤¿Ì£¤ä¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë»Ò¶¡¤µ¤ó¤ä¡¢¡Ø¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ÎÌ£¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Çþ²ê¿å¤¢¤á¤Ë¤Ï¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Ì£¤ËÉÒ´¶¤ÊÊý¤Ï¤½¤¦´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÃÊÄÍ¤µ¤ó¡Ë
¤ß¤Ê¤È¤äÍ©Îî»Ò°é°»ËÜÊÞ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡Ö¶õÌé¾å¿ÍÁü¡×¤Ê¤É¤ò°ÂÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤ÊÏ»ÇÈÍåÌª»û¤Î¶á¤¯¡£´Ñ¸÷¤ÎºÝ¤ËÁ°¤òÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¡¢Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¡¢¤¤Ã¤È¤ªÅ¹¤Ï³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ÃÊÄÍ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ªÅ¹¤ÏËèÆü¸áÁ°10»þ¤«¤é¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ì¿Í¤Ç¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤ªÅ¹¤ÏËèÆü³«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ±ó¤¯¤«¤éÍè¤¿¤Î¤ËÅ¹¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÈá¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤À¤«¤é¡¢¸áÁ°10»þ¤«¤é¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¡¢ËèÆü³«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃÊÄÍ¤µ¤ó¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ÃÊÄÍ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ªÅ¹¤ÏàÍø±×ÅÙ³°»ëá¡£
¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±°Â¤¯¤ªµÒÍÍ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢150¥°¥é¥à500±ß¤È¤¤¤¦ÃÍÃÊ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÎÅØÎÏ¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃÊÄÍ¤µ¤ó¡Ë
1¿Í¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ËËèÆü¤ªÅ¹¤ò³«¤±¡¢¤³¤ÎÊª²Á¹â¤Î»þÂå¤ËÃÍ¾å¤²¤â¤·¤Ê¤¤¡£
¡ÖÍ©Îî»Ò°é°»¡×¤ÎÈÎÇä¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿°ïÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Å¹¼ç¤Î¿¼¤¤»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
X¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡ÖÍ©Îî»Ò°é°»¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÊÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡Ö´î¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Ã±½ã¤ËçÓ¤á¤ÆÌ£¤ï¤¦°Ê³°¤Ë¤â¡¢Îä¤ä¤·°»¤Ë¤·¤¿¤ê°»Åò¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÍ©Îî»Ò°é°»¡×¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Ê°»Åò¤Ï¡Ë5ÇÜ¤Î¤ªÅò¡¢°»¤¬40¥°¥é¥à¤ä¤Ã¤¿¤é200CC¤Î¤ªÅò¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬½Á¤òÆþ¤ì¤ë¡£½Á¤À¤±¤ä¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ì¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÃÊÄÍ¤µ¤ó¡Ë
¤³¤ì¤«¤é¤Î´¨¤¤µ¨Àá¤Ï¤È¤Æ¤âÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¤·¡¢É÷¼Ù¤ä¹¢¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¤¤È¤¤Ê¤É¤Ë¤â¤¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î»þ´ü¤Ë¸Â¤é¤º¡¢µþÅÔ¤òË¬¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¤³¤Î°»¤ÎÍ¥¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£