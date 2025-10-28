神戸布引ハーブ園／ロープウェイで「神戸クリスマスマーケット2025」。イルミネーションに、マーケット、ドイツ祭りも！
◆神戸布引ハーブ園／ロープウェイで「神戸クリスマスマーケット2025」。イルミネーションに、マーケット、ドイツ祭りも！
神戸の街並みを一望するリゾート施設・神戸布引ハーブ園／ロープウェイでは、2025年11月8日（土）から12月25日（木）まで、「神戸クリスマスマーケット2025 -古城のクリスマス-」を開催。古城の広場と広大なハーブ園全体が、きらめくクリスマスの装いに。巨大なリースやツリー、イルミネーションなど、華やかな飾り付けにうっとり。さらに、名物グルメが楽しめるドイツ祭り、クリスマス雑貨がそろうマーケットも！
リボン、リースetc.ハーブ園ならではの華やかディスプレイ
港町・神戸の街並みを楽しめると人気のリゾート施設・神戸布引ハーブ園／ロープウェイ。今年も「神戸クリスマスマーケット」を開催し、標高約400mに位置する古城の広場と約4haの広さを誇るハーブ園全体が、クリスマス一色に。
古城の広場では、“ボタニカル”をテーマにしたクリスマスディスプレイが施され、胸が高鳴るフォトジェニックな空間へと変身。訪問を出迎えてくれるヒノキと赤いリボンの巨大リース「ようこそ、ハーブ園へ」をはじめ、高さ約7mのクリスマスタワー「自然の力」、中世ヨーロッパの古城の空間を彩る「チェアリボン＆パラソルリボン」など、自然素材を用いたハーブ園ならではのおしゃれな装飾にきっと心が温まるはず。
ローズシンフォニーガーデンでは、リースフォトスポット「森に訪れるクリスマス」が登場。記念撮影をぜひ楽しんで。
■クリスマスタワー
場所：展望プラザ
点灯：16:00
■大きなウェルカムリース
場所：展望プラザ
■チェアリボン＆パラソルリボン
場所：展望プラザ
■リースフォトスポット
場所：ローズシンフォニーガーデン
1,600球の電球を飾り付け。森に佇むクリスマスツリー
神戸布引ハーブ園のクリスマスで、象徴的な存在が「森のクリスマスツリー」。高さ約25mのメタセコイアを約1,600球の電球で飾り付け、クリスマスツリーに仕立てているというもの。周辺の木々もライトアップされ、幻想的な雰囲気の中で過ごすことができる。
また、森のクリスマスツリーからグラスハウスエリアへ続く園路は、美しくきらめく「光の回廊」へと様変わり。
■森のクリスマスツリー
場所：神戸布引ハーブ園内ラベンダー園山側（山頂駅からガーデンエリアを下り徒歩約5分）
点灯：16:30
■光の回廊
点灯：16:00
ガラス張りのドームが輝き、ロマンティック気分高まる
クリスマス特別ナイター営業時は、グラスハウス（温室）エリアも営業時間を延長。4つのガラス張りのドームが輝く「ザ・ヴェランダ クリスマス The VERANDA Christmas」を楽しめる。
「温室」や「ハーブの家」「ザ・ヴェランダ エントランス」「ザ・ヴェランダ テラス」は、イルミネーション空間となり、ますますロマンティックな趣に。
かわいい雑貨がそろう、絵本の世界観のようなマーケットへ
展望プラザでは、さまざまなクリスマス雑貨がラインナップする「マーケット」を開催。ヒノキと赤いリボンで覆われたテントが立ち並び、まるで絵本に登場していそうなかわいらしいビジュアル！
本場ドイツのクリスマスオーナメント、アドベントカレンダー、くるみ割り人形、シュヴィップボーゲン（アーチ型キャンドルスタンド）など、クリスマスならではの工芸品や輸入雑貨がズラリ。
クリスマスプレゼントを探しているなら、「KOBE HERB GARDENS Originals」のアイテムをセレクトしてみるのもよさそう。神戸布引ハーブ園のオリジナルブランドだから特別感たっぷり。アロマキャンドル、ハーブティー、フローラルチョコレート、ハーバルクッキーなど、幅広い品揃えで、気に入ったアイテムが見つかるはず。
■マーケット
場所：展望プラザ
営業時間：10:30〜16:30 ※ナイター営業時は20:00まで
ワイン、ビーフシチューなど、名物グルメ＆ドリンクに舌鼓
おいしいグルメを堪能できるのも、神戸布引ハーブ園の魅力。クリスマスイベント期間中は、「ドイツ祭り2025 -Beer & Wine Fest-」も開催され、ドイツの古城の雰囲気の中で、絶品料理＆ドリンクを味わえる。
クリスマスマーケットに欠かせない「特製グリューワイン」（900円）で体を温めたり、風味豊かな「国産牛とキノコのビーフシチュー 赤ワイン風味」（1,650円）でお腹を満たしたり、至福のひとときを。
さらに、神戸菓子工房「Honey Dew」では、アルザス地方の伝統菓子・黒い森をイメージした「ホットチョコレート 黒い森」（900円）、クリスマス菓子の定番「シュトーレン」（800円）、ローストチキンと3種のポテトを盛り合わせた「クリスマスチキンプレート」（2,000円）の販売も。
■ドイツ祭り2025 -Beer & Wine Fest-
場所：展望プラザ
開催時間：11:00〜16:00 ※ナイター営業時は20:00まで
■神戸菓子工房「Honey Dew」
場所：展望プラザ
開催時間：10:00〜17:00 ※ナイター営業時は20:00まで
