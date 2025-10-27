日本テレビは27日、東京・汐留の同局で定例社長会見を開催。9月29日に放送した同局の報道番組「news every.」（月〜金曜後3・50）の奈良公園のシカの特集が波紋を呼んだ件について「報道内容に誤りはなかった」とコメント。一方で取材・編集の過程で「見直すべき点もあった」と総括した。

福田博之社長は「取材で確認できた情報をお伝えした。報道内容に誤りはありません」とした上で、「企画提案から取材、編集に至る過程で、十分な吟味や多角的な取材など見直すべき点もあったと総括している」とコメントした。

続けて「視聴者の皆さまに誤解を招いたり、取材先にご迷惑をおかけすることがないよう、より丁寧な作業で皆さまに役立つ情報をしっかり伝えていきたい」と意気込んだ。

同局は10月2日、番組公式サイトで、9月29日に放送した奈良公園のシカを巡る報道について、「取材で確認が取れた情報をお伝えしたものです」と説明。「取材にお答えいただいた方や無関係の方に対し、誹謗中傷や迷惑行為等を行うことは、厳に慎んでいただきたくお願い申し上げます」と警告していた。

同番組では、高市早苗首相が自民党総裁選の出馬表明会見で、奈良公園でシカが外国人観光客に暴力を振るわれているとし、「外国から観光に来て、日本人が大切にしているものを傷めつけようとする人がいるとすれば、何かが行きすぎている」と訴えたことを受け、奈良公園をめぐるシカについて特集。ガイド10年以上の女性ら、近くの飲食店に勤める男性らを取材したところ、ともにシカを攻撃する外国人の姿はあまり見たことがないといった回答だった。しかし、ネット上ではその信ぴょう性に疑問の声が挙がり、人物特定などの動きが広がっていた。