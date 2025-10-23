おうちに愛する猫がいたとしても、コンビニくらい自由に行きたいもの。ところが、愛猫の『全力拒否』にあってしまったという飼い主さん。その時の様子をとらえた投稿は148万再生を記録し、「明らかにイラついてるw」「えっ可愛すぎて死ぬ」「目からの圧が強い」などのコメントで盛り上がっています。

【動画：ネコに『コンビニ行ってきていい？』と聞いた結果…】

愛猫に外出許可を求めたら…

Instagramアカウント『うさぎ耳の猫レビン』に投稿されたのは、飼い主さんが猫のレビンさんに外出を告げる場面です。「コンビニ行ってきていい？」と声をかけると、レビンさんはめちゃくちゃ嫌そうな反応をしたんだそう。

「んにゃあ～ん」と鳴き、その場にゴロンと転がるレビンさんは、まるで床に寝転がって駄々をこねる子どもそっくり。そんなレビンさんに「コンビニ行ってきていい？」と繰り返すと、はっきり「NO！」とばかりに大きな声で鳴いたんだとか。

NOと言われてもお願いし続けると…

レビンさんが嫌がっても、どうしてもコンビニへ用がある飼い主さん。再度レビンさんに許可を求めてみたそうです。寝転がったまま大きく見開いた目でこちらを見つめているレビンさんに、「コンビニ行ってきていい？」と聞くと…。

するとレビンさん、目を細めて明らかに不機嫌そうな顔を見せたとか。「ダメっていってんだろ」「何度も言わせんなよ」そんなセリフがぴったりな表情を見せてきて、なんだか舌打ちすら聞こえてきそうです。

レビンさんの不機嫌が最高潮に…！

飼い主さんは諦めず、さらにレビンさんに問いかけたそうです。「ダメなん？」と問うと、レビンさんの後ろのほうから「バン」と何かを叩く音が聞こえてきたんだとか…。

そのまま、「バン、バン、バン」と激しく連打する音が…。レビンさんはイライラを抑えきれず、しっぽで床をバンバンと叩き始めたそうです。よっぽど飼い主さんに行ってほしくないようですが…飼い主さんへの束縛的な愛で視聴者を笑わせてくれたレビンさんなのでした。

レビンさんの拒否アピールはInstagramで148万回以上も再生され、「一人にするのか！？って顔してる」「なんだこの可愛さは」「めっちゃ会話できるのスゴイ」「しっぽバンバンに笑ったw」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『うさぎ耳の猫レビン』では、レビンさんのユーモラスな日常風景がたくさん公開されています。うさぎのようにピンと立った耳とくりっとした大きな瞳がかわいいレビンさんの、笑えて癒される姿をチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「うさぎ耳の猫レビン」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。