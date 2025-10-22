終わってみれば「万博ロス」…なぜ大阪・関西万博は「大批判」から「V字回復」を遂げられたのか？

当初のテーマは「人類の健康・長寿への挑戦」だったが…

大阪・関西万博が閉幕した。その開幕直前まで否定的な世論があふれていたのが一転し、終わってみれば明るいニュースが大半を占めている。現在も万博のグッズは売れ続けてイベントも人気を集め、「万博ロス」という人も多く見られる。

まさに一大ビッグイベントだったが、当初のテーマは「人類の健康・長寿への挑戦」で、のちに「いのち輝く未来社会のデザイン」となった。このテーマの意義を来場者がパビリオンやイベントなどを通して実感し、次の社会でどう具体化していくかの議論につなげていく、万博とは本来そういった場であった。

そんな本来の意義より、開幕前のトラブルや運営面の不備、閉幕前に過熱した入場チケット問題などがメディアなどでよく報じられた。また、近隣にあるテーマパークともよく比較されたが、そもそも万博はそれとは違う。地元・大阪で生まれ育ち、今も在住する筆者が、合計26回訪れた万博を振り返ってみた。

「ネガキャン」一色だった開幕前とその後

開幕前は「万博反対」の声が、メディアやSNSで圧倒的に多かった。

「建設費用がかかり過ぎ」「パビリオンの建設遅れ」「会場内でメタンガスが爆発」などに加え、メキシコや南アフリカなど途中で参加を撤退する国も出て、「万博は今の日本人にとってネガティブなイベント」という考えが広がっていた。

「万博へ行くつもり」「通期パスを買った」などと言うのもはばかられる、いわば変わり者扱いされる空気感すらあった。大阪府内で小中学生を対象とした万博無料招待に「保護者の反対が多い」などを理由として参加しない学校も相次いだ。

また、大阪市内で万博のグッズを販売するショップは、どこも閑古鳥が鳴いていた。マスコットキャラクター「ミャクミャク」がイベントなどに登場しても今ほど人に囲まれず、お披露目時に「気持ち悪い」と言われるほど人気がなかった。’24年３月、大阪市役所の前に設置されていたミャクミャク像に傷がつけられたほか、同年５月には落書きされる被害もあった。

開幕してからも、「パビリオンでぼや」「ユスリカ大発生」「レジオネラ菌検出で水上ショー中止」「工事費の未払い」など、ネガティブな話題ほど大きく取り上げられた。だが、会期が進むにつれ、SNSで「万博に行ってみたらおもしろかった」という前向きな発信が急増し、万博批判は次第にかき消されていった。

地味だった「日本館」…パビリオンによって大きな「差」

万博の華ともいえる「パビリオン」は、主要84館、総数は180以上。人気パビリオンでは入場までに長い列ができた。

そのパビリオンの内容は、まさに千差万別だった。例えば、最も人気を集めた【イタリア館】は、古代ローマの彫刻やレオナルド・ダ・ビンチの作品などを展示し、連日大行列に。次回2030年リヤド万博の開催国【サウジアラビア館】は、スーク（市場）に見立てた建物が圧倒的な存在感を誇った。独裁国家らしくプロパガンダの映像紹介から始まる【トルクメニスタン館】も、立派なパビリオンの外観とともに強烈なインパクトを残した。

一方で、建物の中で映像を見せて紹介するだけで、いかにも「お金も時間もかけていない」のが伝わるパビリオンも少なからずあった。万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」に合わせて自国の取り組みを紹介されても、その前にまずその国を訪れたことがない、なじみがないと伝わりにくく、物足りなさを覚えた人も多かっただろう。

ホスト国である【日本館】も、万博会場内の生ゴミを利用したバイオガス発電、微生物の働きでゴミが水やエネルギーに循環する過程の見学など、万博のテーマをまるで“教科書”通りに実践した内容で、これも決して間違ってはいないが、日本らしさに欠け、地味という印象をぬぐえなかった。

そんな中、【大阪ヘルスケアパビリオン】のリボーン体験はとても良かった。筋骨格や肌など７項目の健康データに基づいて「25年後の自分」のアバターが作られ、それとともに未来の都市生活などを体験した。万博のテーマを実践しながら将来の生活ぶりがイメージでき、展示内容もわかりやすかった。

「デジタル推し」なのに不備続出、一部で「アナログさ」も

万博会場内での支払いは全面キャッシュレス／現金不可。また、入場チケットも主にネット販売で行われた。

その入場チケットは、事前に「万博ID」に登録し、日時とゲートを予約する必要があった。これに関して「個人情報が流出するのでは」との懸念が広がり、当初の販売不振に影響した。また、「チケットの購入方法が複雑」との苦情を受け、大阪府と大阪市が公共施設や商業施設などに、対面の「サポートデスク」を設置したものの、「また税金を使って」といった冷ややかな目で見る人も当時少なからずいた。

デジタルの便利さより不便さが際立った出来事が、開幕当日にいきなり起きた。スマートフォンでQRコード付きの電子チケットを表示するのに、ゲート前の混雑で通信障害が発生して表示できない来場客が続出。

さらに、サイトにアクセスして表示するのに「二段階認証」、アクセスが集中してWEB上で順番待ちの「待機ルーム」など、デジタルを推奨する割に不便さも強いられた。スマートフォンばかり使うためにバッテリーの消耗も激しいのに充電スポットがほぼなく、モバイルバッテリーが必須アイテムとなった。

一方、いったん退場して再入場する前に、手の甲に「再入場スタンプ」をポンと押された。再入場ゲートでスタンプに光をかざして確認するためだった。また、パビリオンの招待客など向けの「VIPチケット」を使用する場合、メールにPDFで送られてきたチケットをあらかじめ紙に印刷し、専用ゲートで回収することが義務付けられた。最先端を前面に出す割に“お役所”らしいアナログさも実際かなりあった。

来場者の高年齢化も

大阪にいると、連日万博のニュースにあふれ、周りも何度も足を運ぶ人が多かった。だが、筆者は東京などへ行くたび、「万博、そういえばやってるね」と言われることが多く、テレビで見かけることも少なかった。

万博協会が発表した資料によると、来場者の地域別は、近畿67.1％／関東16.4％／中部8.7％などという結果に。大阪へ戻ると、ミャクミャクのグッズを身に着けている人が多いのも目に付いた。

また、万博の西ゲートへ向かうのにJRゆめ咲線に乗った際、乗客の大半が手前のユニバーサルシティ駅で降車し、車内の年齢層が一気に上がったことも。来場者の年代は、19歳以下17.0％／20代11.7%／30代13.9%／40代17.5%／50代21.3%／60代13.7%／70代4.4%／80代0.6%だった。最も多かったのが「50代」で、50代以上が４割を占めた。

筆者は万博会場で年齢層が高く、若者の少なさが気になった。家族（20代）に聞くと、あっさり「興味がない」と言われ、仕事で一度だけ会場に入ったのみだった。1970年と同じ大阪で開催された今回の万博は「当時の楽しさを体験した」「親などから見聞きして身近にあった」といった世代がけん引した形となり、それで将来にしっかりつなげられるのかという疑問も残った。

最後は「並べない万博」に…レガシーが生きた「大阪メトロ」

開幕してから、世論が一転して前向きな報道やSNSの投稿であふれたが、「運営のまずさ」は最後まで指摘され続けた。その最たるものが、万博のチケットサイト。アクセスが集中して「待機ルーム」で待たされた挙句にエラー画面が頻発し、幾度もリニューアルされても解決せず、パビリオンの待ち時間や当日予約を検索する非公式のツールが多く出回った。

万博の売りだった「並ばない万博」も、実現できないまま終わった感がある。ゲートやパビリオン、レストランや土産店、給水所やトイレまで並ぶ事態となり、閉幕前には行列すらできない「並べない万博」ともなった。いち早く入場して当日予約するために始発や徹夜などをする人が、終盤に近づくにつれて続出した。

その一方で、万博における陰の立役者は「大阪メトロ」だろう。会場に直結する唯一の鉄道で、最寄りの夢洲駅は朝晩が混み、特に夜21時以降の混雑は平日も半端ではなかった。東ゲートを出て大きく迂回するルートが取られても、ホームへ降りる階段で人が多すぎて詰まる状況だった。

それでも、列車が次々来て乗客を乗せて出ていく輸送力と、駅員や警備員による案内なども完璧だったように思う。1970年の大阪万博時にも深夜まで来場客が多くて滞留したことこそあったが大きなトラブルは起きず、そんな交通輸送のレガシーが生きたのだろうかと勝手に想像している。

創設から７年弱で８名…「万博大臣って誰？」

「国際博覧会担当大臣」（万博大臣）という役職をご存じだろうか。いったい誰が務めているのか、「顔と名前が一致しない」という人は、実は多いのではないだろうか。

万博大臣は、今回の開催が決まったことを受け、’18年12月21日付で創設された。初代の世耕弘成氏から現在の伊東良孝氏まで歴代８名。当初は法整備や参加国・地域の誘致など、現在は万博開催を機に地域創生へつなげる、長期的な国家の発展に結びつけることなどを主な任務とする。内閣府特命担当大臣（地方創生担当）を兼務するのはこのためだ。

とはいえ、「なにをやっていたのか」と疑問視する声は少なくない。特に、パビリオンの建設で未払い金が続発している件は国同士に関わる問題であり、自治体レベルでなく万博大臣が調整や解決などへ動くべき案件で、その解決なくして万博レガシーだけを進めてよいものなのだろうか。

万博、実は「閉幕後こそ大事」である理由

万博の開催目的はそもそも何か。1851年の第１回ロンドン万博が、産業革命を経て発展したイギリスの工業力を世界にアピールするために開かれたことから始まる。現在は国際交流や経済発展に加え、地球規模の課題解決、より良い未来社会の実現を目指すことを主にテーマとする。今回もそうだった。

1970年の大阪万博、そのテーマは「人類の進歩と調和」だった。当時の日本は高度成長で右肩上がりの好景気。携帯電話や電気自動車などが展示されてその実用化に向けた未来社会を提案する場となり、その万博レガシーが生き続けて再び大阪で開催されるに至った側面もある。

万博は閉幕して終わりというわけではない。各国のパビリオンなどで紹介された未来社会をどう具体化し、実現していくのかが大事。果たして約2500万人の来場者に、その意義や万博レガシーがしっかり伝わっただろうか。

取材・文・写真：シカマアキ