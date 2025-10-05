¥é¡¼¥á¥ó¹¥¤½¸¤Þ¤ì¡ª¹âÅÄÇÏ¾ì¡¦Áá°ðÅÄ¤ÎÁ´Å¹À©ÇÆ¤Ç”¥é¡¼¥á¥óÃ£¿Í”¤Ë¡¢¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò26Ç¯1·î¤Þ¤Ç¼Â»Ü
Åìµþ¥á¥È¥í¤È¹âÅÄÇÏ¾ì¡¦Áá°ðÅÄ¥é¡¼¥á¥ó¥é¥ê¡¼¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÅÔÆâ¶þ»Ø¤Î¥é¡¼¥á¥ó·ãÀï¶è¤ò½ä¤ë¡Ö¹âÅÄÇÏ¾ì¡¦Áá°ðÅÄ¥é¡¼¥á¥ó¥é¥ê¡¼2025¡×¤ò¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹20Å¹ÊÞ¤ÈÅìµþ¥á¥È¥í3±Ø¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¹ë²Ú¤ÊÃ£À®¾Þ¤äÃêÁª¾Þ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Á´Å¹À©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¤Ï¡Ö¥é¡¼¥á¥óÃ£¿Í¡×¤ÎÇ§Äê¾Ú¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥é¥ê¡¼¤Ø¤Î»²²ÃÊýË¡¤ä¡¢¹ë²Ú·ÊÉÊ¤ÎÂ¾¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹20Å¹ÊÞ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÅÄÇÏ¾ì¡¦Áá°ðÅÄ¤¬¸Ø¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹20¸®¤òÀ©ÇÆ¤»¤è¡ª
¡Ö¹âÅÄÇÏ¾ì¡¦Áá°ðÅÄ¥é¡¼¥á¥ó¥é¥ê¡¼2025¡×¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¥é¡¼¥á¥ó·ãÀï¶è¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¹âÅÄÇÏ¾ì¡¦Áá°ðÅÄ¥¨¥ê¥¢¤ò¿©¤ÙÊâ¤¯¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡£»²²Ã¤¹¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ï20Å¹ÊÞ¤Ç¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¤Î3±Ø¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ò´Þ¤à¥é¡¼¥á¥ó¤ÎµÊ¿©¤¬¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡ÊÀìÍÑ¥¹¥¿¥ó¥×Ä¢¡Ë¤Ï¡¢»²²Ã¥é¡¼¥á¥óÅ¹ÊÞ20Å¹ÊÞ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅìµþ¥á¥È¥í¤Î¹âÅÄÇÏ¾ì±Ø¡¢Áá°ðÅÄ±Ø¡¢À¾Áá°ðÅÄ±Ø¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥Ã¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë½çÈÖ¤Ï¼«Í³¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆüÄø¤ò°ìÆü¤Ç²ó¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥é¡¼¥á¥óÃ£¿Í¤Î¾Î¹æ¤äËÀ¥é¡¼¥á¥ó1Ç¯Ê¬¤â¡ª¹ë²Ú¤ÊÃ£À®¾Þ¤ÈÃêÁª¾Þ
¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÀèÃå¤Ç¡ÖÃ£À®¾Þ¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃêÁª¤Ç¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö±þÊç¼ÔÃêÁª¾Þ¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ£À®¾Þ¡Û
5¥¹¥¿¥ó¥×¾Þ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¤Î¥¹¥¿¥ó¥×3¸Ä¤¬É¬¿Ü¤Ç¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡ÊÀèÃå300Ì¾¡Ë¤ä¡¢¥Þ¥ë¥³¥á¡Ö¥×¥é¥¹äñ ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯¡×¡ÊÀèÃå600Ì¾¡Ë¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´Å¹À©ÇÆ¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¾Þ¡ÊÅìµþ¥á¥È¥í¥¹¥¿¥ó¥×3¸Ä+¥é¡¼¥á¥óÅ¹¥¹¥¿¥ó¥×20¸Ä¡Ë¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡Ö¥é¡¼¥á¥óÃ£¿Í¡×Ç§Äê¾Ú¤ÈÇ§Äê¾õ¤¬Á´°÷¤ËÂ£Äè¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Á´Å¹¥í¥´Æþ¤êÆÃÀ½¥¨¥³¥Ð¥Ã¥¯¡ÊÀèÃå200Ì¾¡Ë¤ä¡¢¥¥ê¥ó¡ÖÀ²¤ìÉ÷¡×¡ÊÀèÃå120Ì¾¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢5¥¹¥¿¥ó¥×°Ê¾å¤Ç¡¢Ã£À®¾Þ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡ÖCHIKUHO ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊ¸¶ñµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¡ÊÀèÃå200Ì¾¡Ë¤â¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú±þÊç¼ÔÃêÁª¾Þ¡Û
Á´Å¹À©ÇÆ¤Î¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¾Þ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥ë¥¿¥¤¡ÖËÀ¥é¡¼¥á¥ó¡Ê2¿©Æþ¤ê¡Ë1Ç¯Ê¬¡Ê360ÂÞ¡Ë¡×¤¬ÃêÁª¤Ç1Ì¾¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¥¹¥¿¥ó¥×3¸Ä¤È¥é¡¼¥á¥óÅ¹¥¹¥¿¥ó¥×2¸Ä¤Ç±þÊç¤Ç¤¤ë¡ÖÅìµþ¥á¥È¥í¾Þ¡×¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿åÅû¤¬ÃêÁª¤Ç10Ì¾¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
±þÊç¤Ë¤Ï¡Ö¸ø¼°¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥×¥·¡¼¥È¤ò¼è¤ê³°¤·¡¢É¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤Î¤¦¤¨Í¹Á÷¤Ç±þÊç¤¹¤ë¤«¡Ö¸ø¼°¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹âÅÄÇÏ¾ì¡¦Áá°ðÅÄ¥é¡¼¥á¥ó¥é¥ê¡¼2025¡× ¸ø¼°¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÆþ¼ê¤È±þÊçÊýË¡
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü(¿å)¡Á2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê¸òÄÌÈñ¤ª¤è¤Ó°û¿©Âå¤ÏÍøÍÑ¼ÔÉéÃ´¡Ë
¡¦¥¹¥¿¥ó¥×ÀßÃÖ²Õ½ê¡§»²²Ã¥é¡¼¥á¥óÅ¹20Å¹ÊÞ¡¢Åìµþ¥á¥È¥í ¹âÅÄÇÏ¾ì±Ø¡¢Áá°ðÅÄ±Ø¡¢À¾Áá°ðÅÄ±Ø
¡¦¥¹¥¿¥ó¥×ÀßÃÖ»þ´Ö¡§Åìµþ¥á¥È¥í³Æ±Ø¤Ï9»þ00Ê¬¡Á20»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¡Ê¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤ò³ÎÇ§¡Ë
¡¦²¡°õ¾ò·ï¡§¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ò´Þ¤à¥é¡¼¥á¥ó¤ÎµÊ¿©¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¡¦Ã£À®¾Þ°ú´¹½ê¡§<¾ÞÉÊ-1> ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É&¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡§maki¡ßmaki À¾Áá°ðÅÄÅ¹ ¡¢<¾ÞÉÊ-2> ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¡§CHIKUHO
¡¦±þÊçÄùÀÚ¡§2026Ç¯2·î10Æü(²Ð)¾Ã°õÍ¸ú
¢¨¤¯¤ï¤·¤¯¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¹âÅÄÇÏ¾ì¡¦Áá°ðÅÄ¥é¡¼¥á¥ó¥é¥ê¡¼2025¡×»²²Ã¥é¡¼¥á¥óÅ¹ÊÞ 20Å¹¤Î°ìÍ÷
»²²Ã¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ï¡¢¡Ö¤é¡¼¤á¤ó¤È¤â¡×¡¢¡ÖÂçºåÌý¤½¤Ð ¤¤ê¤ó»û ¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹¡×¡¢¡ÖÄÄËã²È ¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹¡×¡¢¡ÖÌîÏº¥é¡¼¥á¥ó ¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹¡×¡¢¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¥»¥ó¥¿¡¼±ê¡×¡¢¡ÖÌÍÃ£ ¤¦¤Þ²È ¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹¡×¡¢¡Ö¶Ë¾åÃ´¡¹ÌÍ ¹á²È ¹âÅÄÇÏ¾ì¥á¥È¥í¥Ô¥¢Å¹¡×¡¢¡ÖÌÍ½è Ëü»ö²°¡×¡¢¡ÖÅìµþ³¤Ï·¥È¥Þ¥È Áá°ðÅÄ¡×¡¢¡ÖÎ¶¤Î±© »þ¿§¡×¡¢¡ÖÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥ó Ê¡¤ä ¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹¡×¡¢¡Ö¤é¤¡ÌÍÀìÌçÅ¹ ¤³¤³¤í¤Ð¡×¡¢¡Ö¤¨¤¾µÆ ¸ÍÄÍÅ¹¡×¡¢¡Ö¹¾¸ÍÌÍ GOODLE¡×¡¢¡Ö¼«Á³ÇÉ¤é¤¡ÌÍ ¤¯¤ì¤·¤Å¤¡×¡¢¡ÖÆõ¾º¡×¡¢¡ÖÌÍ²°½¡ ¹âÅÄÇÏ¾ìËÜÅ¹¡×¡¢¡ÖÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥ó°ì¿´Æ² Áá°ðÅÄÅ¹¡×¡¢¡Ö²¶¤Î¶õ ËÜÅ¹¡×¡¢¡Ö¥Ç¥¤¥È¥»¥¤¡×¤Î·×20Å¹ÊÞ¡£
Åìµþ¥á¥È¥í¤È¹âÅÄÇÏ¾ì¡¦Áá°ðÅÄ¥é¡¼¥á¥ó¥é¥ê¡¼¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¹âÅÄÇÏ¾ì¡¦Áá°ðÅÄ¥é¡¼¥á¥ó¥é¥ê¡¼2025¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü(¿å)¡Á2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÔÆâ¶þ»Ø¤Î·ãÀï¶è¤ò½ä¤ë¤³¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ï¡¢Á´23¸Ä¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡Ö¥é¡¼¥á¥óÃ£¿Í¡×¤Î¾Î¹æ¤ä¹ë²Ú¤Ê¾ÞÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¡¼¥á¥ó¹¥¤¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
