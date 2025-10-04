不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が警鐘！保険・年金・節税に惑うな『投資初心者が陥りやすい不動産投資の罠！ゼロから不労所得を作りたいならこの物件の買い方を真似してください！』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTube動画『投資初心者が陥りやすい不動産投資の罠！ゼロから不労所得を作りたいならこの物件の買い方を真似してください！』で、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が「不労所得は誤解されがち」という前提から大胆に切り込んだ。動画冒頭で木村氏は、誰もが憧れる「働かずに入る収入」の幻想を指摘し、「不労所得の『所得』は利益である。労働せずに利益を得ることだ」と定義を明確化。まず言葉の誤解を正すところから議論を立て直している。
木村氏は、投資信託・株式・FX・シェアリングサービス・ブログ・YouTube・自販機・コインロッカー・不動産投資を並べ、実務負担と再現性という物差しで比較した。投資信託は少額から始めやすい一方でリターンの絶対額は小さい。株式は配当と値上がり益の二層構造だが、政治・経済・企業分析への継続的な追随が不可欠で、多くの人にとっては再現性が低い。FXはレバレッジこそ魅力だが、損益変動が激しく、常時張り付く取引が前提になると指摘する。ブログやYouTubeもプラットフォームの仕様変更で収益が蒸発しやすく、放置で稼ぐ構図は成立しにくいと経験をもとに断じた。
話題の軸は不動産投資に移る。木村氏は「都心の新築ワンルームは儲かる」という通俗を否定し、「節税が目的化した商品は利益が出ない。利益が出ないなら不労所得とは呼べない」と断言。さらに「保険代わり」「年金代わり」「節税対策になる」といった売り文句が出た時点で要警戒とし、収益不在の物件を買わせる言い換えに過ぎず、評価軸は別にあると異議を突きつける。
推奨戦略は、郊外の高利回り中古アパートのように投資効率が高い安定収益型。例として、年間利益200万円級の物件で初期費用400万円なら2年で回収＝投資利回り50％というシンプルなロジックを提示する。回収サイクルが短いほど再投資が加速し、複利的に収益基盤が厚くなる。対照的に、利回り4％程度の高額物件で長期赤字を抱え、最後の売却で「ドーン」を狙う発想は、不労所得の要件を満たさないと切って捨てる。
物件選定の視点も明快だ。利回りだけでなく、エリアの需要構造（ファミリー層の厚み、スーパーやドラッグストア等の生活インフラ、再開発やインフラ整備の計画）、空室時の埋め方、修繕対応、管理体制、流動性までを一体で見る。営業トークに流されず、賃貸事業としての収益設計を貫くことが肝になる。
総じて、木村氏の主張は「売却で一発」ではなく「毎月の利益を積む」への原点回帰だ。何を「所得」と定義するかで、選ぶべき投資はがらりと変わる。動画では、具体的な数値比較や、利回り10％級の想定でどこまで積み上がるかのイメージが具体化するように解説が進む。収益の作り方と回収速度の差が、なぜ人生の自由度を左右するのか。その肌感は本編で確認してほしい。
不動産で安定収益を築きたい人や「節税ワード」に揺さぶられた経験がある人にとって、戦略の軸を定める上でも有用な指針となるに違いない。
木村氏は、投資信託・株式・FX・シェアリングサービス・ブログ・YouTube・自販機・コインロッカー・不動産投資を並べ、実務負担と再現性という物差しで比較した。投資信託は少額から始めやすい一方でリターンの絶対額は小さい。株式は配当と値上がり益の二層構造だが、政治・経済・企業分析への継続的な追随が不可欠で、多くの人にとっては再現性が低い。FXはレバレッジこそ魅力だが、損益変動が激しく、常時張り付く取引が前提になると指摘する。ブログやYouTubeもプラットフォームの仕様変更で収益が蒸発しやすく、放置で稼ぐ構図は成立しにくいと経験をもとに断じた。
話題の軸は不動産投資に移る。木村氏は「都心の新築ワンルームは儲かる」という通俗を否定し、「節税が目的化した商品は利益が出ない。利益が出ないなら不労所得とは呼べない」と断言。さらに「保険代わり」「年金代わり」「節税対策になる」といった売り文句が出た時点で要警戒とし、収益不在の物件を買わせる言い換えに過ぎず、評価軸は別にあると異議を突きつける。
推奨戦略は、郊外の高利回り中古アパートのように投資効率が高い安定収益型。例として、年間利益200万円級の物件で初期費用400万円なら2年で回収＝投資利回り50％というシンプルなロジックを提示する。回収サイクルが短いほど再投資が加速し、複利的に収益基盤が厚くなる。対照的に、利回り4％程度の高額物件で長期赤字を抱え、最後の売却で「ドーン」を狙う発想は、不労所得の要件を満たさないと切って捨てる。
物件選定の視点も明快だ。利回りだけでなく、エリアの需要構造（ファミリー層の厚み、スーパーやドラッグストア等の生活インフラ、再開発やインフラ整備の計画）、空室時の埋め方、修繕対応、管理体制、流動性までを一体で見る。営業トークに流されず、賃貸事業としての収益設計を貫くことが肝になる。
総じて、木村氏の主張は「売却で一発」ではなく「毎月の利益を積む」への原点回帰だ。何を「所得」と定義するかで、選ぶべき投資はがらりと変わる。動画では、具体的な数値比較や、利回り10％級の想定でどこまで積み上がるかのイメージが具体化するように解説が進む。収益の作り方と回収速度の差が、なぜ人生の自由度を左右するのか。その肌感は本編で確認してほしい。
不動産で安定収益を築きたい人や「節税ワード」に揺さぶられた経験がある人にとって、戦略の軸を定める上でも有用な指針となるに違いない。
YouTubeの動画内容
関連記事
不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が喝を入れる！“今のまま”が最大のリスクという不都合な真実『年金だけでは生活ができない未来を打破せよ！不動産投資で安全に資産を作る方法を教えます！』
不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が断言！分散と積み上げの王道『1棟目で1億規模の物件を買って満足していると痛い目に遭う...！なぜ不動産投資で2棟目以降の買い進めが肝心なのか、プロが徹底解説します。』
不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が断言！銀行名より“中身”を見ろ『表面の情報に惑わされるな！融資が出ると噂の金融機関に行っても断られてしまう衝撃の背景とは？』
チャンネル情報
会社員から24棟家賃年収5000万円を実現し独立。現さくらいふ株式会社 代表取締役。他4社経営。不動産投資歴は15年、主催する不動産投資セミナーは［5年で10000人]が受講。唯一無二のスキルをもつ業界の有名講師・きむ兄（木村 洸士）が不動産投資を志す方に役立つ情報をお伝えしていきます！