「見てわかんない？電子マネーだよ！」理不尽な客にも丁寧に接客…キャッシュレス決済がわかっていない客あるある【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
コロナ禍で一気にキャッシュレスが増加。クレジットカード・電子マネー、ポイントカードなどさまざまな決済方法が広まってきた。最近では、アプリにたまったポイントで決済も可能なため、支払い方法で混乱する人が多いようだ。今回は支払い方法のトラブル、狸谷(@akatsuki405)さんの「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より「余計な補足」を見てみよう。
■決済についてわからないときは、素直にチェッカーの指示に従って…
「世の中には1つのカードでクレジット、電子マネー、ポイントが一緒になっているカードがありますので、たまにこのようなことが起きます」と、冷静に話してくれた作者の狸谷さん。
年々複雑化するキャッシュレス決済についてのトラブルを描いた本作「余計な補足」には、読者から「いろいろありすぎて混乱する」「現金一択のときはこんな面倒はなかった」「悪気はないんだろうけど、店員さんの話を聞いてほしい」などの、嘆きのコメントが多く届いた。
決済時「電子マネーで」とカードを差し出して来たお客が、なぜかクレジットカードの挿入口にカードを差し込もうとする。"電子マネーで"という最初の言葉通り、当然カードを機械にかざすタイプだと判断したチェッカーだったが「じゃあ一括でお願い」というさらなるお客の発言にやや混乱してしまうのだが…。
それならばクレジットに変更？と考えたチェッカーが念のためお客に対し「電子マネーでお間違いないですよね？」と訊ねると「だから、電子マネーって言ってるじゃない！5600ポイント入ってるから、それ使ってよ！」と憤慨されてしまった。…まさかここへ来てポイント決済の可能性が出てくるとは。
最終的には理不尽にもお客にブチギレられてしまうチェッカー。接客業のつらい実情を描いた人気シリーズ「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より「余計な補足」、気になる人はぜひ読んでみて！
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。