【TCK】生成AI活用の新CM「ニセダート三冠」を公開

東京シティ競馬（TCK）は、春に実施した「羽田盃（Jpn1）」「東京ダービー（Jpn1）」「帝王賞（Jpn1）」で好評を得たCMシリーズに続き、下半期の2大レース「ジャパンダートクラシック（Jpn1）」と「東京大賞典（G1）」を盛り上げる特別企画として、生成AIを活用したCM第4弾「ニセダート三冠」を公開すると発表した。公開は10月3日（金）11時からで、YouTubeで視聴可能となる。

10月8日（水）に実施されるジャパンダートクラシックは、羽田盃、東京ダービーに続く3歳ダート三冠の最終戦。今回のCMでは、「ダート三●」を名乗る個性豊かな6人のジョッキーが、大井競馬場で“ニセダート三冠”を懸けた前哨戦を繰り広げるという設定で描かれる。登場するのは「ダート3高」「ダート三代目」「ダート三面待ち」「ダート三茶」などユニークなキャラクターで、予測不能な展開が展開される。

映像は冒頭とラストの実際のレース映像を除き、全編を生成AIで制作。AI専門チームを起用し、「静止画生成」から「映像化」までの工程を経て完成させた。TCKは「生成AIの非現実的という普遍的な文脈をあえて生かし、レースが持つ魅力をとことん誇張表現するためのエンタメ技術として生成AIを活用した」としている。

公開に先立ち、ファンはどのキャラクターが“ニセダート三冠”の称号を手にするのか、ジャパンダートクラシックの前哨戦として予想を楽しむことができる。