スターンズ編成本部長「彼に能力があることは分かっている」

メッツのデビッド・スターンズ編成本部長は29日（日本時間30日）、取材に応じ千賀滉大投手について言及。「私たちが出来ることは全て尽くすつもりだ。でも、来年30先発することを確約できるかと言われたら、（イエスと答えるのは）愚かなことだ」と厳しい見解を述べた。

千賀はメジャー3年目の今季6月までは防御率1点台をマーク。しかし6月12日（同13日）のナショナルズ戦でベースカバーに入ろうとし、一塁手アロンソからの悪送球に足を伸ばした際に負傷。1か月の離脱を余儀なくされた。

復帰後は不振に苦しんだ。9試合に先発したが未勝利で同期間の防御率は5.90。9月5日（同6日）にはマイナー降格を受け入れた。チームも千賀の不振と共に低迷し、後半戦は28勝37敗でプレーオフ進出を逃した。千賀は28日（同29日）に「思い通りに身体をコントロールすることができず、それはグラウンドでの結果にも表れてしまいました。最後の1か月ほど、チームに貢献できなかったことは非常に残念」と語っていた。

地元放送局「SNY」が公開した動画で、スターンズ編成本部長が千賀について言及。「コウダイは2年連続でとても不安定で、難しいシーズンを過ごした。私たちは、彼に能力があることは分かっている。潜在能力があることは分かっている」と厳しい口調で述べた。（Full-Count編集部）