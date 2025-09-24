アル・ヒラルのポルトガル代表MFルベン・ネベスにプレミアリーグ復帰の可能性浮上 トッテナムが興味で本人も欧州復帰に前向き
トッテナム・ホットスパーは新たなMF獲得に動くようだ、
『Caught Offside』によると、トッテナムはアル・ヒラルに所属する28歳のポルトガル代表MFルベン・ネヴェスの獲得に興味を示しているという。
FCポルトの下部組織出身であるルベン・ネヴェスは2017年7月にFCポルトからウルブズに加入すると、ウルブズでは公式戦通算253試合に出場するなど主力として活躍。しかし2023年7月にはサウジアラビアのアル・ヒラルへの移籍を決断して、欧州の舞台を離れることに。サウジアラビアの舞台でもここまで公式戦通算101試合に出場しており、クラブの中核を担っている。
プレミアリーグでの経験も豊富で実力は申し分ないルベン・ネヴェス。果たしてトッテナム移籍は実現するのだろうか。
in seconds.— Wolves (@Wolves) July 8, 2022
Every Ruben Neves goal. A beautiful collection.
pic.twitter.com/wK1eboWgDf