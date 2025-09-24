トッテナム・ホットスパーは新たなMF獲得に動くようだ、



『Caught Offside』によると、トッテナムはアル・ヒラルに所属する28歳のポルトガル代表MFルベン・ネヴェスの獲得に興味を示しているという。



FCポルトの下部組織出身であるルベン・ネヴェスは2017年7月にFCポルトからウルブズに加入すると、ウルブズでは公式戦通算253試合に出場するなど主力として活躍。しかし2023年7月にはサウジアラビアのアル・ヒラルへの移籍を決断して、欧州の舞台を離れることに。サウジアラビアの舞台でもここまで公式戦通算101試合に出場しており、クラブの中核を担っている。





in seconds.



Every Ruben Neves goal. A beautiful collection.



pic.twitter.com/wK1eboWgDf — Wolves (@Wolves) July 8, 2022

そんなルベン・ネヴェスにプレミアリーグ復帰の可能性が浮上。同メディアによると、トッテナムは現在アル・ヒラルからルベン・ネヴェスを獲得するため、準備を進めているとのこと。トッテナムのトーマス・フランク監督は中盤の強化を希望しており、またネヴェス自身もヨーロッパへの復帰を熱望しているため、移籍実現の可能性は十分にあるという。プレミアリーグでの経験も豊富で実力は申し分ないルベン・ネヴェス。果たしてトッテナム移籍は実現するのだろうか。