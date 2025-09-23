小学生の金銭トラブル「2000円持ってきてね」小学生の忘年会で詐欺まがいな要求？母も困惑【作者に聞く】
小学生になると行動範囲が広がり、駄菓子屋やコンビニで「おごる・おごられる」といった金銭トラブルが発生することがある。「たかが数十円」と安易に考えていると、親同士のトラブルに発展しかねない。今回は、そんな小学生の金銭トラブルを描いた、星河ばよさん(@bayo_fantasy)の漫画『2000円持ってきてね』を紹介する。
■「よいことだと思った」息子と、怪しげな忘年会
星河さんのお子さんが小学5年生のころの話。高学年になり、学校近くの駄菓子屋に友達とよく行くようになった。ある日、長男くんは「友達におごってあげたんだよ！」とうれしそうに話す。今までお金の使い方について話していなかった星河さんは、子どもにお金の使い方を教えなければと反省する。
しかし、その後に再びトラブルが起きた。ある日、長男くんから「ママ、2000円貸してくれない？」と言われる。小学生が2000円という大金に驚き、理由を尋ねると、Kくんが企画した「忘年会」に参加するためだという。小学生にしては大金で、使い道も不明瞭なため、星河さんは困惑する。
そんなとき、ママ友から電話が。ママ友の子どもも忘年会に誘われ、同じように2000円を持ってくるように言われたという。ママ友は参加を断ったが、その裏には、Kくんがゲームの課金でお小遣いを止められ、忘年会のお金を友達に払わせるつもりだという経緯があった。
■家庭間の金銭感覚と子どもの正直さ
長男くんの友達であるKくんとは、同じ中学校に通うことになるため、些細なトラブルで関係がこじれることを懸念していた星河さん。子どもの金銭トラブルについて尋ねると、「このとき以外は聞いていませんが、私が知らないだけで小額のおごり・おごられはありそうですね」と答えた。この件をきっかけに、「長男にも次男にも、お友達に小額でもおごるのもおごられるのもだめだよ」と約束させたという。
子どもがおごったことを正直に話してくれたことについては、「長男はお友達におごったことを『よいこと』と捉えていたようでした。おそらく私が褒めてくれると思って話したのかもしれません。引き続き子どもが話しやすいような雰囲気づくりを心がけたいと思いました」と語った。
今回は、ママ友からの連絡が本当にありがたかったという。「子どもの金銭トラブルが初めてで、対処に慌ててしまいました。よく遊ぶお友達が知っているママ友の子どもだと、安心感がありますね」と、ママ友との繋がりの大切さを実感した。
1000円以上のお金を子どもが持ち歩くことも珍しくなくなり、キャッシュレス決済も普及している今、子どもとの金銭教育は不可欠だ。
