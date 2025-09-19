『THE FIRST TAKE』×モニターヘッドホンMDR-CD900STがコラボ！NEW ERAのキャップ入り限定BOX発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』でアーティストが実際に使用しているモニターヘッドホン“MDR-CD900ST”とのコラボレーションモデルの発売が決定した。

■『THE FIRST TAKE』とプロ仕様のモニターヘッドホンがコラボ

ヘッドウェア＆アパレルのグローバルブランド「NEW ERA(R)」の人気シリーズ“9TWENTY(TM)”とのコラボレーションキャップをセットにしたスペシャルBOXとして数量限定で発売される。

“MDR-CD900ST”は、世界の先端技術を誇るソニーと、音創りを熟知するソニー・ミュージックスタジオが共同開発したプロフェッショナル仕様のモニターヘッドホンで、1989年の発売以来30年以上にわたり数多くのレコーディングスタジオで愛用されている。スタジオ関係者のみならずアーティストからも絶大な信頼を得て、TV・ラジオ・雑誌などでも数多く取り上げられ、その結果、一般の方からの購入希望が殺到しその要望に応えるべく1990年より消費者向けに販売も開始しているモデルだ。

『THE FIRST TAKE』ではチャンネル開設以降、ここまでに数多くのアーティストが“MDR-CD900ST”を身に着けてパフォーマンスを行い、コンデンサーマイクと同様にチャンネルのアイコンとなっていたが、チャンネル開設5周年を迎え、2024年末から『THE FIRST TAKE』とのコラボレーションモデルを身に着けたアーティストのパフォーマンスも続々と公開され、話題となっていた。

■数量限定のスペシャルコラボレーションBOXが注文受付開始

そんな“MDR-CD900ST”とのコラボレーションモデルに加え、今回発売されるBOXには、ヘッドウェア＆アパレルのグローバルブランド「NEW ERA(R)」の人気シリーズ“9TWENTY(TM)”とのコラボレーションキャップがセットとなる。

キャップは、人気のシルエット“9TWENTY(TM)”に、フロントには二度とない瞬間を一発撮りで切り取る『THE FIRST TAKE』というチャンネルを象徴するような「A MUSIC MOMENT」というメッセージ、バックには『THE FIRST TAKE』のロゴが真っ白な糸の刺繍であしらわれ、ここでしか手に入れることができないモデルとなっている。

スペシャルコラボレーションBOXは、300セットの数量限定発売で、ソニーストアのほか『THE FIRST TAKE』のチャンネルページからも購入が可能で、9月29日の発売に先駆けて9月19日より購入ページから注文受付が可能となっている。

