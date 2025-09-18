¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤è¤ê¹¶¤á¤¿¤ª¾åÈãÈ½¤ò¡ª±¿Ì¿¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡È¹³¤¦Æ»¡É¤òÁª¤ó¤ÀÄÕ½Å¤È¥Á¡¼¥àÄÕ½Å¤¿¤Á¡Ú¸åÊÔ¡Û
NHKÂç²Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè35²ó¡Ø´Ö°ãÂüÊ¸ÉðÆóÆ»¡Ù¡£
²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤Ï¡¢¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤º¸ÀÍÕ¤¬Ãý¤ì¤Ê¤¤½÷À¡¦¤¤è¡ÊÆ£´ÖÁÖ»Ò¡Ë¤È¤¤¤¦±¿Ì¿¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡È¡ÉÈþ¿Í²è³¨»Õ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ß»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢ÃË¤È¤·¤Æ¡¢É×¤È¤·¤Æ¡¢³¨»Õ¤È¤·¤Æ°ìËÜÎ©¤Á¤·¤Æ¤¤¤¯²ÎËû¤È¡¢SNS¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²¾Àâ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡ÖÄ»»³ÀÐ±í¡ÊÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡Ë¤Î²È¤ÎÄíÀè¤Ë¸½¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ï¡¢Ê¿²ì¸»Æâ¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¹Í»¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½ñ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¤¤Ë¹³¤¦¡×¤³¤È¤ò»Ï¤á¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤È¥Á¡¼¥àÄÕ½Å¡¢¤½¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤ÈÌ±½°¤¿¤Á¤Î¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡È´Ö°ã¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½ñ¡×¤Ë¤·¤Æ¤âÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤Î»×¤¤
¾¾Ê¿Äê¿®¤ÎÀ¯ºö¤òÈéÆù¤Ã¤Æ´©¹Ô¤·¤¿3ºý¤Î²«É½»æËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¡ÊÊ¿Âô¾ïÉÙ¡¿ÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¡ØÊ¸ÉðÆóÆ»ËüÀÐÄÌ¡Ê¤Ö¤ó¤Ö¤Î¤Ë¤É¤¦ ¤Þ¤ó¤´¤¯¤É¤ª¤·¡Ë¡Ù¤ÏÈô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÁÉñÂæ¤Ï³ùÁÒ»þÂå¡£¸»ÍêÄ«¤¬È«»³½ÅÃé¤Ë¡Ö¸æ²È¿Í¤ò¡ØÊ¸¤Ë½¨¤Ç¤ë¼Ô¡Ù¡ØÉð¤Ë½¨¤Ç¤ë¼Ô¡Ù¤ËÊ¬¤±¤è¡×¤ÈÌ¿¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ØÊ¸¡Ù¤Ç¤â¤Ê¤¯¡ØÉð¡Ù¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ø¤Ì¤é¤¯¤é¡Ù¤¬Â¿¤¯¡¢ºÇ´ü¤ÏÍêÄ«¤Ë¡Ø¤Ì¤é¤¯¤é¡Ù¤¬ÅÜ¤é¤ì¤ë¡Ä¡Á
¤³¤ì¤Ï¡ØÊ¸¡Ù¤È¡ØÉð¡Ù¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ø¤Ì¤é¤¯¤é¡Ù¤Î¤Û¤¦¤¬¼Â¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¡¢Äê¿®¤Ï¼«Ê¬¤Î¡ÖÊ¸Éð¤ËÎå¤áÀ¯ºö¡×¤¬Ë«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´ª°ã¤¤¡£À¤´Ö¤Ë¤â¡ÖÊ¸Éð¤ËÎå¤á¤È¤¤¤¦¾¾Ê¿ÍÍ¤ÏÀµ¤·¤¤¡×¤È¡È´Ö°ã¡É¤Ã¤¿°ÕÌ£¤ËÂª¤¨¤é¡¢À©ºî°Õ¿Þ¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Äê¿®¤Ï¡Ö´î»°Æó¤Î¿À¤¬»ä¤ò¤¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡×¡ÖÄÕ²°ÂçÌÀ¿À¤¬Îå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´î¤Ö»ÏËö¡£¤¤¤±¤¹¤«¤Ê¤¤¤Õ¤ó¤É¤·ÌîÏº¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²«É½»æ¤ò¼ê¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¾®ÁÎ»þÂå¤ÎÊÒÎÚ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ê¡Ä¡Ä¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢²È¿Ã¡¦¿åÌî°ÙÄ¹¡Ê±àÅÄ¾ÍÂÀ¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤«¤é¤«¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ö²«É½»æ¤Ê¤Î¤À¤«¤éÌÌÇò¤¯¤»¤Í¤Ð¤Ê¤ë¤Þ¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤â¡¢Äê¿®¤Î¥ª¥¿¥¯¤Ã¤Ý¤µ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ØÊ¸ÉðÆóÆ»ËüÀÐÄÌ¡Ù(ÅìµþÅÔÎ©Ãæ±û¿Þ½ñ´Û½êÂ¢) ½ÐÅµ: ¹ñ½ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡¤https://doi.org/10.20730/100061921
¡Ö»Ö¤ÏÎ©ÇÉ¤À¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤·¤«¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡×¤È¼ç·¯
´î»°Æó¤ÎËÜ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤ÎËÜ¤ÏÇä¤ì¤º¡¢º£¸å¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ëÎøÀî½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤Ë¡¢¼ç·¯¡¦¾¾Ê¿¿®µÁ¡ÊÎÓ²ÈÀµÂ¢¡Ë¤Ï½ÕÄ®¤Î¡Ø±ÙìÝÕþ²Ü°Ð²¡ÎÎ¡Ê¤è¤í¤³¤ó¤Ö ¤Ò¤¤¤¤Î¤¨¤¾¤ª¤·¡Ë¡Ù¤ÎËÜ¤ò¡¢¡È¼Â¤ËÈéÆù¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Ó¤¤êÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡É¤ÈË«¤á¤Þ¤¹¡£Äê¿®¤ä½îÌ±¤ËÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈéÆù¤òÍý²ò¤¹¤ë¼ç·¯¤Ë¡¢¡Ö¾¾Ê¿¤ò¤É¤¦»×¤¦¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë½ÕÄ®¡£
¿®µÁ¤Ï¡Ö»Ö¤ÏÎ©ÇÉ¤À¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤·¤«¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£²È¿Ã¤¬¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ËÍý²ò¤¬¤¢¤ë¼ç·¯¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢½ÕÄ®¤Ï¤½¤ó¤Ê¡È´Ö°ã¡É¤òÍøÍÑ¤·¤¿ËÜ¤ÎÆâÍÆ¤ò»×¤¤ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¡ÁÄê¿®¤¬Âç¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¯ºö¤ò¿ë¹Ô¤·¤Æ¤â¤½¤Î°Õ¿Þ¤ÏÀµ¤·¤¯ÅÁ¤ï¤é¤º¡¢¡ÖÄê¿®¤Î¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¾è¤Ã¤«¤ì¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Î®¹Ô¤ê¤Ç¡¢Ê¸Éð¤ËÎå¤à¤¿¤áÏÀ¸ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤êÉð·Ý¤ËÀº¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë·ÚµóÌÑÆ°¤Ê¿Í¡¹¤¬°î¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¡£Ê¸¤âÉð¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¡È´Ö°ã¡É¤Ã¤¿¥È¥ó¥Á¥ÌîÏº¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤±¡£¡Á
¤½¤ó¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬Å·ÌÀ9¡Ê1789¡ËÇ¯´©¡ØóÀÌ¹ÊÖÊ¸ÉðÆóÆ»¡Ê¤ª¤¦¤à¤¬¤¨¤·¤Ö¤ó¤Ö¤Î¤Õ¤¿¤ß¤Á¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÛÎøÀî½ÕÄ®¤ÎÇËÌÇ¤Î¤¤Ã¤«¤±¡ØóÀÌ¹ÊÖÊ¸ÉðÆóÆ»¡Ù¤Ï¼ÂºÝ¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤Ê¤Î¤«¡©ÄÕ½Å¤Î±¿Ì¿¤â°ÅÅ¾
¡ÁÂé¸ïÅ·¹Ä¤ÎÊäº´¡¦¿û½¨ºÍ¤¬¡¢Éð·Ý¤òÁÂ¤«¤Ë¤¹¤ëÉð»Î¤Ë³å¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸»µÁ·Ð¤é¤ò»ØÆîÌò¤Ëµ¯ÍÑ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Éð»Î¤¿¤Á¤Ïµí¼ã´Ý¤ÎÀé¿Í»Â¤ê¤ò¿¿»÷¤Æ±ýÍè¤Î¿Í¡¹¤Ë»Â¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¾èÇÏ¤Î·±Îý¤È¾Î¤·¤ÆÍ·½÷¤äÃË¾«¤ËÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¶ò¤«¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¤·¤«¤¿¤Ê¤¯½¨ºÍ¤Ï¡¢¼«Ãø¡Ø¶å´±Ä»¤Î¤³¤È¤Ð¡Ù¤ò¶µ²Ê½ñ¤Ë¤·¤ÆÆ»ÆÁ¤ò¶µ¤Ð¤»¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÅ·²¼¹ñ²È¤ò¼£¤á¤ë¤ÏÂü¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤ò¡È´Ö°ã¡É¤Ã¤Æ²ò¼á¤·¤¿Éð»Î¤¿¤Á¤Ï¡ÖÂü¤¢¤²¡×¤ËÀº¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡Á
¤½¤ó¤Ê¡¢¡Ö¤ª¾å¤Î¹Í¤¨¤Ï²¼¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤ò¹þ¤á¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¿û½¨ºÍ¤¬ÇßÈÌæ¤ÎÁõÂ«¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¡Ø¶å´±Ä»¤Î¤³¤È¤Ð¡Ù¤Ï¾¾Ê¿Äê¿®¤ÎÁª¡¦Ãø½ñ¡ØóÀÌ¹¸À¡Ù¤òÃã²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¹¶¤á¤Ë½Ð¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÊ¸ÉðÆóÆ»ËüÀÐÄÌ¡Ù¤Î°Õ¿Þ¤¬¡È´Ö°ã¡É¤Ã¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤¤¡£
¸½¼Â¤Ë¡¢¹¾¸Í¤Î³¹¤ò¤¤¤¯¿Í¡¹¤â¡¢¡ØóÀÌ¹¸À¡Ù¤ÎÃæ¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¯¤òÂü¾å¤²¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×ÉôÊ¬¤òÃ±½ã¤Ë¡ÖÂü¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¹ñ¤¬¼£¤ë¡×¤È¥È¥ó¥Á¥¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØóÀÌ¹ÊÖÊ¸ÉðÆóÆ»¡Ù(¹¾¸ÍÅìµþÇîÊª´Û½êÂ¢) ½ÐÅµ: ¹ñ½ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡¤https://doi.org/10.20730/100415080
¸½¼Â¤Ç¤â¡¢³§¤¬¡ÖÂü¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¹ñ¤¬¼£¤ë¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¥Á¡¼¥àÄÕ½Å¤Ë¡¢¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤«¤é¤«¤¤¤¬²á¤®¤ë¡×¤È´í¸±À¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¼¡ÏºÊ¼êÌ¤Ë¤¤¤µ¤ó¡ÊÃæÂ¼Áó¡Ë¤¬¡ÖÄê¿®¤Ï²«É½»æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢ÎøÀî½ÕÄ®¤äÄÕ²°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÄÕ½Å¤äÎøÀî½ÕÄ®¤Î¤½¤Î¸å¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ëÆ»¤òÁª¤Ö¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡È´Ö°ã¡É¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡Ä
Âè35²ó¡Ø´Ö°ãÂüÊ¸ÉðÆóÆ»¡Ù¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡È´Ö°ã¡É¤ò»×¤ï¤»¤ëÎ®¤ì¤Ï¿ï½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¤êÄ´»Ò¤Î»þ¤ËÆÉ¤ó¤À²«É½»æËÜ¤ÎÆâÍÆ¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤À¤È´Ö°ã¤Ã¤ÆÂª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¾Ê¿Äê¿®¡£¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÅÄ¾Â¤Î¤»¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤È¿·¤·¤¤Ï·Ãæ¤Ø¤Î´üÂÔ¤«¤é¡Ö¾¾Ê¿¤Ï¤¹¤´¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È´Ö°ã¤Ã¤Æ²ò¼á¤¹¤ë½îÌ±¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²«É½»æËÜ¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È¤Ì¤é¤¯¤é¡É¤ä¡È¥È¥ó¥Á¥¡É¤¿¤Á¤Î´Ö°ã¤Ã¤¿¹ÔÆ°¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢´í¸±¤ÊÊý¸þ¤ØÆ§¤ß½Ð¤·¤¿ÄÕ½Å¤ä¥Á¡¼¥àÄÕ½Å¡£
Äê¿®¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬É¬»à¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë²þ³×¤Ê¤Î¤Ë¡¢¾·³¤ÏÀ¯¤Ë¤Ï¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¤¤ï¡¢È¿ÅÄ¾Â¤Ç·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿°ì¶¶¤Ï¡¢Ç½¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤êÊ¿µ¤¤ÇÏÅÏ¨¤â¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¡Ä¡Ä¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£½ù¡¹¤Ë¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤³¤È¤¬±¿¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÏÌÌÇò¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿²«É½»æ¤¬¡¢µ¤¤Ë¾ã¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÅÄ¾Â¤Î¤»¤¤¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÌ·Àè¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢²¾ÁÛÅ¨¤ÎË´¤¤¢¤È¡¢¼«Ê¬¤Î²þ³×¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤Î¤»¤¤¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥±¡¼¥×¥´¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤«¤Ê¤ê¹¶¤á¤Æ¤¤¤ë¡ØóÀÌ¹ÊÖÊ¸ÉðÆóÆ»¡Ù¤òÆÉ¤ó¤À¤é¡Ä¡Ä¶²¤í¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
É®¼Ô¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤¬ÃÎ¤È½ñ¤ÇÂç¤¤Ê¸¢ÎÏ¤Ë¹³¤¦Æ»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï ¡È´Ö°ã¤¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¡Ö´Ö°ã¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡Ä¡Ä¡£
°Ç¤ËÁò¤é¤ì¤¿Ê¿²ì¸»Æâ¡¢»Â¤ê»¦¤µ¤ì¤¿ÅÄ¾Â°ÕÃÎ¡¢¹¬¤»¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Ã¯Âµ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂå¤ï¤ê¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¿·Ç·½õ¡¢ÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤¿ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡Ä¡ÄÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤¬±¢ËÅ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤Ë¤È¤Ã¤Æ·è¤·¤Æµö¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
¡Ö½ñ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¤¤Ë¹³¤¦¡×¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌµÇ°¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¡£¤â¤·¡¢¤³¤³¤ÇºÊ¡¦¤Æ¤¤¤ÎÃé¹ð¤ò¼õ¤±¡Ö¤³¤³¤ÏÀ¤ÏÀ¤Ë¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾¾Ê¿¤òË«¤á¤ëËÜ¤ò½Ð¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤ªÒë¤á¤â¤Ê¤¯¶â¤âÌÙ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡£
¤½¤ÎÁªÂò¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤â¤·ÄÕ½Å¤¬¤½¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¥É¥é¥Þ²½¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È¡Ë
ÄÕ²°½Å»°Ïº¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¡¢¸½Âå¤Þ¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÌ¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Þ¥ó¤ÇÍÌ¾¤Ê¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°é¤Æ¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö½ñ¡×¤Ç¤ª¤«¤·¤Ê¡ÖÀ¤¤Ë¹³¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ìËÜ¶Ú¤òÄÌ¤·¤¿¤½¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
