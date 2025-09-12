ディズニープリンセスの魅力が一冊に詰まったビジュアルブック！講談社「アリエルのすべて パーフェクトブック」
ディズニープリンセスの「アリエル」が大好きな方のための完全保存版、美麗ビジュアルで見せるパーフェクトブックが講談社から誕生！
「アリエル」の魅力を再発見できるスペシャル本「アリエルのすべて パーフェクトブック」が発売されています☆
講談社「アリエルのすべて パーフェクトブック」
価格：1,760円（税込）
発売日：2025年9月11日（木）※発売日は書店によって異なる場合があります
サイズ：たて207mm×よこ207mm
仕様：オールカラー48ページ／ハードカバー
販売店舗：全国の書店、Amazonなど
収録内容：こんにちは！ アリエルよ♡ちいさい ころの アリエルおしろの くらし／トリトンおうの おしろアリエルの なかまたちこわ〜い あくやくたちおしろの くらし／エリックおうじの おしろおしろの おにわアリエルの まいにちドレスコレクションおはなしを よもう1／『リトル・マーメイド』おはなしを よもう2／『アリエルの けっこんしき』いっしょに うたおう1／パート・オブ・ユア・ワールドいっしょに うたおう2／アンダー・ザ・シーだいすきな アリエルへ
ディズニー映画『リトル・マーメイド』の主人公で、人間の世界にあこがれる好奇心旺盛な人魚の「アリエル」
ディズニープリンセスのひとりで、世代を超えて愛されているキャラクターです。
そんな「アリエル」の魅力が一冊に詰まった「アリエルのすべて パーフェクトブック」が、講談社より登場しました。
プレゼントにもぴったりなハードカバーで、特別感のあるビジュアルブックです。
「アリエルのすべて パーフェクトブック」書に収録されているのは、まさに「アリエルのすべて」
好きなものや夢、日々の暮らしだけでなく、幼い頃の貴重な姿も紹介しています。
さらに、お城の中やお庭、素敵なドレスが勢ぞろいしたクローゼットも公開。
「トリトン王」のお城だけでなく、「エリック王子」のお城の様子わかるようになっています。
また、代表曲の『パート・オブ・ユア・ワールド』と『アンダー・ザ・シー』の歌詞を載せたページも。
親子で楽しめるのはもちろん、ひらがな表記なので、ひとり読みをはじめたお子さんにもぴったりです☆
ページを開くたびにかわいい「アリエル」がたくさん登場する、「アリエル」の世界をたっぷり堪能できる、スペシャルな一冊。
講談社の「アリエルのすべて パーフェクトブック」は、全国の書店、Amazonなどで販売中です☆
