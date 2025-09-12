ディズニープリンセスの「アリエル」が大好きな方のための完全保存版、美麗ビジュアルで見せるパーフェクトブックが講談社から誕生！

「アリエル」の魅力を再発見できるスペシャル本「アリエルのすべて パーフェクトブック」が発売されています☆

講談社「アリエルのすべて パーフェクトブック」

価格：1,760円（税込）

発売日：2025年9月11日（木）※発売日は書店によって異なる場合があります

サイズ：たて207mm×よこ207mm

仕様：オールカラー48ページ／ハードカバー

販売店舗：全国の書店、Amazonなど

収録内容：

こんにちは！ アリエルよ♡ちいさい ころの アリエルおしろの くらし／トリトンおうの おしろアリエルの なかまたちこわ〜い あくやくたちおしろの くらし／エリックおうじの おしろおしろの おにわアリエルの まいにちドレスコレクションおはなしを よもう1／『リトル・マーメイド』おはなしを よもう2／『アリエルの けっこんしき』いっしょに うたおう1／パート・オブ・ユア・ワールドいっしょに うたおう2／アンダー・ザ・シーだいすきな アリエルへ

ディズニー映画『リトル・マーメイド』の主人公で、人間の世界にあこがれる好奇心旺盛な人魚の「アリエル」

ディズニープリンセスのひとりで、世代を超えて愛されているキャラクターです。

そんな「アリエル」の魅力が一冊に詰まった「アリエルのすべて パーフェクトブック」が、講談社より登場しました。

プレゼントにもぴったりなハードカバーで、特別感のあるビジュアルブックです。

「アリエルのすべて パーフェクトブック」書に収録されているのは、まさに「アリエルのすべて」

好きなものや夢、日々の暮らしだけでなく、幼い頃の貴重な姿も紹介しています。

さらに、お城の中やお庭、素敵なドレスが勢ぞろいしたクローゼットも公開。

「トリトン王」のお城だけでなく、「エリック王子」のお城の様子わかるようになっています。

また、代表曲の『パート・オブ・ユア・ワールド』と『アンダー・ザ・シー』の歌詞を載せたページも。

親子で楽しめるのはもちろん、ひらがな表記なので、ひとり読みをはじめたお子さんにもぴったりです☆

ページを開くたびにかわいい「アリエル」がたくさん登場する、「アリエル」の世界をたっぷり堪能できる、スペシャルな一冊。

講談社の「アリエルのすべて パーフェクトブック」は、全国の書店、Amazonなどで販売中です☆

